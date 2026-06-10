シリーズの伝統的なターン制コマンドバトルの魅力が再び感じられる。HD-2Dのグラフィックは往年の『ファイナルファンタジー』を彷彿とさせながらも、カメラワークによってイベントシーンの臨場感が増している。

『 ファイナルファンタジー レゾナンス 』の試遊を経て、シリーズの伝統的な ターン制コマンドバトル の魅力が再び感じられる。 HD-2D のグラフィックは往年の『 ファイナルファンタジー 』を彷彿とさせながらも、カメラワークによってイベントシーンの臨場感が増している。

『ファイナルファンタジー レゾナンス』では、ターン制コマンドバトルのRPGで、順番が回ってきた者から順番に行動していく。 相手の弱点を突くとより大きくブレイクゲージが削れるので、弱点を突いて連続して攻撃を叩き込んでいくのが肝要となる。 さらに、同一ターン内で相手全員をブレイクするとフルブレイクとなり、作品名にも含まれている「レゾナンス」と呼ばれる技で一連の攻撃を終えられる。 パーティ編成によっては、複数のレゾナンスから発動できるものを選ぶことができる。

大技を選択できるというのは、雑魚敵とボス敵と戦い続けていく昔ながらのRPGとしてふさわしいものを感じた。 『ファイナルファンタジー レゾナンス』は『FFBE』を再構築したストーリーだが、コンシューマー向けのRPGとして求められるレベルに達している。 コンシューマーゲームにするに際して再構築したというのがポイントで、シナリオにもかなり手が入っているようだった。 メインストーリーはすべてフルボイスであり、臨場感も抜群。

『ファイナルファンタジー レゾナンス』はPS5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/PC（Windows）向けタイトルとして2026年10月22日に発売予定。 PC（Steam）のみ、2026年10月23日発売予定となっている。 通常版の価格は、パッケージ版とダウンロード版ともに7678円（税込）





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ファイナルファンタジー レゾナンス HD-2D ターン制コマンドバトル RPG

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