『パプリカ』リバイバル上映が全国82館へ拡大、今敏監督の傑作を再び

今敏監督の長編アニメーション映画『パプリカ』のリバイバル上映が、Filmarksのプロジェクトで全国82館に拡大。関連企画として、『千年女優』とのPOP UP STOREや、『PERFECT BLUE』とのコラボPOP UP STOREも開催される。

『 パプリカ 』は、2006年に公開された今敏監督による長編 アニメ ーション映画です。 原作は筒井康隆の同名小説で、他人の夢に侵入できる夢探偵 パプリカ が主人公。 彼女は、夢と現実が混ざり合う幻想的な世界で、様々な事件に立ち向かいます。

今敏監督ならではの緻密で独創的な映像表現と、音楽家・平沢進が手掛けた印象的な楽曲が高く評価され、公開から20年近く経った今もなお、世界中の多くのクリエイターに影響を与え続けています。 本作は、アニメーションの可能性を広げた傑作として、今でも根強い人気を誇っています。 この度、映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks」のリバイバル上映プロジェクトの一環として、『パプリカ』のリバイバル上映が実施されることになりました。 今年1月に行われたリバイバル上映が大きな反響を呼んだことを受け、上映規模を大幅に拡大。

全国82館での上映が予定されており、公開劇場は今後さらに追加される見込みです。 また、オリジナルの入場者特典の配布も実施予定で、詳細は後日発表されます。 この機会に、大スクリーンで『パプリカ』の世界を再体験できる貴重なチャンスです。 さらに、『パプリカ』公開20周年と『千年女優』公開25周年を記念したPOP UP STOREが、7月29日から8月4日までジェイアール京都伊勢丹で開催されます。

『千年女優』としては初のPOP UP STOREで、両作品の限定アイテムが販売されます。 会場では「千年の美しい夢」をテーマにしたアパレルやグッズが並ぶ予定で、『パプリカ』からはCALTLAによるコラボアイテムも登場。 商品の詳細は後日発表されるので、ファンは見逃せません。 また、東京・新宿マルイ アネックス（7月17日～26日）、大阪・なんばマルイ（8月7日～16日）、福岡・博多マルイ（9月4日～13日）では、今敏監督のデビュー作でありアニメーション初の本格サイコサスペンス『PERFECT BLUE』と『パプリカ』のコラボPOP UP STOREが巡回開催されます。

これらは、監督の代表作2本の世界観を融合させたオリジナルグッズが展開され、ファンにとってはたまらないイベントとなるでしょう。 上映劇場は、埼玉県ではMOVIXさいたま、イオンシネマ浦和美園、川越スカラ座（8月8日～）、イオンシネマ春日部、深谷シネマ（8月9日～）、OttO（9月）など。

東京都では新宿ピカデリー（7月17日～、8月7日～）、109シネマズプレミアム新宿、池袋HUMAXシネマズ、MOVIX亀有、ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場、109シネマズ木場（8月14日～）、目黒シネマ（8月9日～）、キネカ大森、イオンシネマ板橋、イオンシネマ シアタス調布（8月14日～）、MOVIX昭島など、全国各地で上映されます。 詳細な上映スケジュールは各劇場の公式サイトで確認してください。 このリバイバル上映と関連イベントを通じて、今敏監督の偉大な業績を再認識し、彼の作品の魅力を新たに発見する機会となるでしょう。

映画ファンはもちろん、アニメーションに興味がある方にもぜひ足を運んでいただきたいです





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