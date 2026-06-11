『ネタパレTHEプレミアム』豪華芸能人集合！悲しい替え歌とモノマネバトル

20日放送の『ネタパレTHEプレミアム』では、悲しい替え歌グランプリとモノマネショートコントサバイバルの二大企画を実施。芸人やアイドルが熱演を繰り広げる。

20日放送のフジテレビ系 バラエティ 番組『 ネタパレ THEプレミアム』では、人気企画の二本立てが放送される。 一つ目は、自身の悲しいエピソードを名曲にのせて 替え歌 を披露する「芸能人！

悲しい替え歌グランプリ」。 二つ目は、昨年11月の初開催から話題を集めた「モノマネショートコントサバイバル」の第3回大会だ。 この番組には、ベテラン芸人から期待の若手芸人、さらには人気アイドルまで、豪華な顔ぶれが集結する。

「芸能人！ 悲しい替え歌グランプリ」には、芸人だけでなく、人気アイドルも参戦。 彼らが普段抱える悩みや悲しい出来事を、替え歌にして熱唱する。 総勢12組の歌自慢芸能人が、優勝賞金30万円をかけて大熱唱のバトルを繰り広げる。

アイドルたちの意外な悩みや、芸人たちの切ないエピソードが、名曲とともに披露されることで、笑いと感動を呼ぶこと間違いなし。 司会の南原清隆は、普段キラキラしているアイドルたちが、それぞれ悲しいものや切ないものを持っていることにギャップを感じ、面白かったとコメント。 増田貴久も、アイドルたちの意外な一面に驚いた様子を見せた。 そして、3回目の開催となる「モノマネショートコントサバイバル」では、ベテランモノマネ芸人から、日常のあるあるを題材にした芸人、さらには人気アイドルまで、27組の参加者がこん身のモノマネを披露する。

参加者はAブロックとBブロックに分かれ、各ブロックから勝ち上がった10組ずつ、計20組が優勝賞金100万円を目指して激しいバトルを繰り広げる。 モノマネの幅は、声が似ている、見た目がそっくりといったものから、こんな人いるよねというあるあるネタまで多岐にわたる。 増田は、河合郁人や松倉海斗、川崎星輝といったアイドルたちが、芸人と同じ土俵で戦う姿を見て、不思議な感じがしたと語る。 また、りんごちゃんのインパクトや、ねんねんの多彩なパターンにも注目が集まった。

南原は、モノマネを普段からやっている芸人が別のパターンを見せてくれるのが非常に面白かったと述べ、増田も、モノマネの振り幅の大きさとキャラの違いを楽しんだとコメントした。 この番組は、笑いと驚きに満ちた内容で、視聴者を楽しませること間違いなし。 豪華芸能人たちの真剣勝負や、予想外のパフォーマンスに、思わず笑顔になることだろう。20日の放送を、ぜひお見逃しなく





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