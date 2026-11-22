SF文学を代表する名作『ニューロマンサー』が、2027年1月にApple TVでドラマとして配信される。ウィリアム・ギブスンのカメオ出演や日本でのロケ、ドレイクの関与など、制作秘話を訊いた。

：Skydanceで打ち合わせをした際、本を渡されて「この作品の映像化権が近く再び取得できるようになる。 映画ではなく、テレビドラマとして映像化したい」と言われたんです。 いいアイデアだと思いました。

それで『ニューロマンサー』を読んでみたところ、すぐに強く惹かれました。 JDとはそれ以前から何年も友人で、一緒に仕事をする機会を探していました。 彼もSkydanceで打ち合わせをしていて、同じようにこの本を渡されていたんです。 ラッパーのドレイクがエグゼクティブプロデューサーになったきっかけ：ドレイクは以前から『ニューロマンサー』のファンでした。

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物語をつくるうえでも優れたセンスをもっていますが、それだけではありません。 自身の制作会社DreamCrewに優秀なチームを築き上げた人物でもあります。 自分が心から気に入り、可能性を信じたものを見つけたとき、それをかたちにする仕事を安心して任せられるチームをつくったのです。 DreamCrewの映画・テレビ部門を率いるジェイソン・シュリアーは、このドラマの制作を支えるブレーンのひとりで、常に業界の動向を敏感に察知している人物です。

彼は制作会社のAnonymous ContentやSkydanceともつながりがありました。 ドレイクとDreamCrewがこの原作に目をつけたころ、偶然にも関係各社がつながり始め、協力すれば映像化権を獲得できると気づいたのです。 ドレイクは個人としてもDreamCrewを通じてもこのプロジェクトにかかわっており、制作においていまも重要な役割を果たしています。 『ニューロマンサー』の映像化権が再び市場に出た際、誰に権利を託すかはウィリアム・ギブスン本人が決めるという仕組みになっていました。

そこでわたしたちは、彼に選ばれることを願ってプレゼン資料の作成にとりかかったのです。 JDとわたしよりもはるかに有名な大物クリエイターたちが名乗りを上げているという話は聞いていました。 ただ、ギブスンにはカウンターカルチャー的な雰囲気があると感じていたので、「わたしたちが無名であることは問題にならないはずだ」と思ったんです。

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「もちろんあなたの作品を大切に扱います。 信頼してください」と口先だけで言うのではなく、実際に手を動かしてじっくり練り上げたプレゼン資料と企画案を用意し、作品への情熱を伝えることができれば、ほかの候補者と同じくらい勝算があると考えました。 この話をしてもギブスンは気にしないと思いますが、長年にわたって評価されてきた文学作品や映画の名作を見ると、最初から完璧なかたちで生み出されたものだと思いがちです。

しかし、ギブスン自身がどこで苦労し、何に不安を感じていたのか、逆に何が意外にもうまくいき、本当は何をしたかったのか、時間さえあれば何を実現したかったのか。 そうした話を直接聞けたことで、グラハムもわたしも初めて『ニューロマンサー』を血の通った作品としてとらえることができました。 ：最初に自分たちに問いかけたことのひとつは、「すでに世に出ている数多くの作品に影響を与えてきたこの物語を、どうすれば新鮮に感じさせられるか？ 」ということでした。

『サイバーパンク2077』のお株を奪うような作品にしようという野心は、最初からありませんでした。 わたしたちにできたのは、ギブスンと話し合い、彼自身が作品の雰囲気をかたちづくるうえで何を重視していたのかを探ることでした。 その会話の早い段階で、興味深いことがわかりました。 ギブスンは『ニューロマンサー』の世界をディストピアだととらえたことが一度もなかったというのです。

制作を進めるなかで、そのことを心に留めておけたのはよかったですね。 わたしたちにできる最善のことは、1984年に初めてこの本を読んだときの感覚を視聴者に追体験してもらうことでした。 それ以降の作品を参考にしてしまうと、結局は原作から影響を受けた作品をなぞることになるからです。 『ブレードランナー』のコンセプトアートを参考にした時点で、すでにその後追いになってしまいます。

美術監督のルーク・ハルを起用したときには、こんな冗談も言っていました。

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「『チェルノブイリ』と『キャシアン・アンドー』を手がけた人物なのだから、『ニューロマンサー』はそのふたつを掛け合わせたような作品になるはずだ」と。 オールドスクールな雰囲気とハイファイな表現。 その異なるふたつの要素をぶつけ合わせた世界観なのです。 『ニューロマンサー』の世界を、わたしたちが暮らす現実世界の何十年後かの未来として描きたくはありませんでした。

ドラマの冒頭シーンには、1960年代後半から70年代初頭の時代設定でありながら、当時の現実世界には存在しなかったテクノロジーが登場します。 ：誰かがハッキングしている様子を見ているだけでは、面白さは長続きしません。 でも、緊張感を生むのは、ハッキングによってケイスがさらされる危険や、彼の身体にかかる負担です。 彼らが目的を果たすために必要なものを、ケイスは自ら手に入れられるのか？

自分にはまだその力があると、自分自身に証明できるのか？ そうした問いのほうが、単にハッキングの様子を眺めるよりも、はるかに視聴者を引きつけるのです。 ギブスンが制作のかなり早い段階で話してくれたことのひとつに、ケイスをずっと「神経のアスリート」のような存在として思い描いていた、というものがあります。 わたしたちはそのアイデアを取り入れ、さらに膨らませました。

つまり、ハッキングには身体的な代償が伴うべきであり、それを行なうには相応のエネルギーを消耗するということです。 ：この作品の重みはあまり意識せず、目の前のシーンを演じることに集中するようにしています。 JDとグラハムはウィリアム・ギブスンのお墨付きを得ていましたし、脚本も素晴らしく、世界観も非常に緻密でリアルでした。 独特の匂いまで漂ってきそうなほどリアリティのある世界です。

：制作の初期段階でバンクーバーまでギブスンに会いに行けたことを、本当によかったと思っています。 彼は原作を一字一句忠実に再現することは求めていないと伝えてくれたので、わたしたちも肩の荷が下りました。 何よりも責任を感じている相手は、彼なのです。 その初期の話し合いでも、ギブスンはこんなことを言っていました。

「実はずっと、テスィエ＝アシュプール一族（強力なAI『ウィンターミュート』を生み出した一族）の物語をもっと大きく描きたかったんです。 当時は本の締め切りがあって、その物語を十分に掘り下げることができませんでした。 でも、もしみなさんが原作を自由に脚色したり、自分たちなりに掘り下げたりできる部分を探しているなら、そこがひとつの候補になるでしょう」と。 だからこそ、わたしたちはそのストーリーラインを盛り込むことにしたのです。