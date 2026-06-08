『ドラゴンブラッド：スレイヤーズ学院』リリース記念VTuber配信キャンペーン開催

VTuberキャスティングサービス「ぶいきゃす」が、人気小説「龍族」を原作とする新作RPG『ドラゴンブラッド：スレイヤーズ学院』のリリース記念キャンペーンを開始。33名のVTuberが参加し、配信回数やインストール数でポイントを競いながらゲームの魅力を発信する。

株式会社アイブレイドが運営するVTuberキャスティングサービス「ぶいきゃす」は、ARCHOSAUR GAMESが贈る新作タイトル『 ドラゴンブラッド ：スレイヤーズ学院』のリリースを記念した 配信キャンペーン を、2026年6月8日から開催しております。

本作は全世界累計発行部数3000万部を超える大人気ファンタジー小説「龍族」をベースとした、人間と竜族が織りなす千年を超える血の宿命を描く「竜と戦う学院群像劇RPG」です。 プレイヤーは竜族との戦いに身を投じる学院の学生となり、仲間たちと共に成長しながら、壮大な物語を体験します。 重厚なストーリーと美麗なグラフィック、戦略性の高いバトルシステムが特徴で、原作ファンはもちろん、新規プレイヤーも没入できる内容となっています。

今回のキャンペーンは「All for Streamers」をコンセプトに、YouTube、Twitch、Mirrativなどの配信プラットフォームで活動するVTuberやストリーマーを支援する株式会社ミラティブのグループ会社であるアイブレイドが主体となり、総勢33名のVTuberが参加しています。 参加VTuberは「配信回数」「インストール数」「ゲーム進行度」などの指標に応じてポイントを獲得し、ランキング形式で競い合います。

配信者は自分のファンと交流しながらゲームの魅力を余すところなく伝え、視聴者は配信を通じて新たなゲーム体験を得ることができます。 キャンペーン期間中は特別な報酬やイベントも用意されており、参加者全員が楽しめる仕組みです。 『ドラゴンブラッド：スレイヤーズ学院』の世界観は、原作小説「龍族」の設定を忠実に再現しつつ、ゲーム独自の要素も追加されています。 学院内での交流や授業、竜との戦闘を通じてキャラクターを育成し、物語を進めていきます。

バトルはターン制コマンドバトルで、属性相性やスキルコンボを駆使した戦略が求められます。 また、美麗なアニメーションで描かれる必殺技や、原作の名シーンを追体験できるイベントも満載です。 配信キャンペーンでは、VTuberたちが実際にプレイしながら攻略方法や見どころを紹介するため、視聴者もゲームの面白さをリアルタイムで感じ取れます。 本キャンペーンの開始日である6月8日は、ゲームがリリースされて間もない時期であり、多くのプレイヤーが新鮮な気持ちでゲームを始める絶好のタイミングです。

VTuberたちはそれぞれの個性を活かした配信スタイルで、ゲームの魅力を多角的に伝えます。 例えば、ストーリー重視の配信では感動的なシーンを丁寧に紹介し、バトル重視の配信では高難易度コンテンツに挑戦する姿を見せます。 これにより、視聴者は自分に合った楽しみ方を見つけることができます。 また、キャンペーン期間中には視聴者参加型のミニゲームやプレゼント企画も予定されており、コミュニティ全体で盛り上がることが期待されます。

株式会社アイブレイドは、VTuberキャスティングサービス「ぶいきゃす」を通じて、配信者とゲーム会社の橋渡し役を担っています。 今回のキャンペーンもその一環であり、配信者がより活躍できる環境を整え、ゲーム業界の発展に貢献することを目指しています。 『ドラゴンブラッド：スレイヤーズ学院』は、2026年6月5日にリリースされ、iOSとAndroidの両プラットフォームでプレイ可能です。 今後もアップデートやイベントが予定されており、長期的に楽しめるコンテンツが用意されています。

配信キャンペーンは6月8日から開始され、詳細は「ぶいきゃす」の公式サイトや参加VTuberの配信で確認できます





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