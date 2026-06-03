『トゥームレイダー：レガシー・オブ・アトランティス』2027年2月発売決定、新トレーラー公開

Amazon Game StudiosとCrystal Dynamicsが、トゥームレイダーシリーズ第1作を現代に蘇らせた新作『トゥームレイダー：レガシー・オブ・アトランティス』を2027年2月12日に発売すると発表。新トレーラーも公開され、シリーズの歴史や開発スタジオの背景も紹介されている。

Amazon Game Studios および Crystal Dynamics は、世界中で愛されてきた トゥームレイダー シリーズの原点を新たに再構築した『 トゥームレイダー ：レガシー・オブ・アトランティス』を、北米時間2027年2月12日（金）、日本時間2月13日（土）に発売することを正式に発表しました。

同時に、本作の世界観を垣間見ることができる新トレーラーも公開され、ファンの期待が一気に高まっています。 本作は、1996年に誕生したシリーズ第1作をベースに、現代の技術とクリエイティブな解釈を加えた完全新作として開発されています。 Amazon Game Studiosは、大胆で創造的なデベロッパーを支援し、豊かな物語性と深い没入感を備えたゲーム体験を提供することを使命としており、今回のトゥームレイダーシリーズへの参入もその一環です。

自社オリジナルIPである『New World: Aeternum』の開発に加え、Smilegate RPGの『ロストアーク』、NCSOFTの『スローン・アンド・リバティ』、Glowmadeの『キング・オブ・ミート』など、多彩なパートナーとの協業を通じて、常に最高水準のタイトルを市場に届けてきました。 今後はさらに、Crystal Dynamicsとの協力体制を強化し、『Tomb Raider: Legacy of Atlantis（原題）』および『Tomb Raider: Catalyst（原題）』という2つの新作タイトルを軸に、Maverick Gamesによるオープンワールドの物語主導型ドライビングゲームもラインナップに加える予定です。

これらの作品は、Amazon Game Studiosの掲げる「プレイヤー第一」の理念を体現し、ジャンルを超えた革新的なゲーム体験を提供するものと期待されています。 Crystal Dynamicsは、カリフォルニア州サンフランシスコの南に位置するサンマテオに本社を構え、数々の賞を受賞してきた世界有数のゲーム開発スタジオです。1992年の設立以来、同スタジオは『Gex』や『Legacy of Kain』シリーズなどの人気フランチャイズを生み出し、特にトゥームレイダーシリーズでは累計約1億本の販売を達成するなど、業界をリードする存在として成長を遂げてきました。

最新技術とグラフィックスの最前線に立ち続けるCrystal Dynamicsは、現在、次世代プロジェクトに向けた革新的な基盤づくりを進めており、その成果の一端が本作にも反映されています。 また、Flying Wild Hogは2009年にポーランドのワルシャワで設立され、『Shadow Warrior』や『Hard Reset』シリーズの爆発的なアクション、『Trek to Yomi』の芸術的な侍の物語、『Evil West』のハイオク級なウィアード・ウエスタン・アクションなど、常に記憶に残る世界観と爽快な戦闘を提供してきました。

同スタジオは、世界中から集まった才能とゲーム作りへの並外れた情熱を原動力に、野心的なタイトルを生み出す「ゲームプレイ実験室」的な文化を築いており、今後の協業にも注目が集まります。 トゥームレイダーシリーズは、これまでに20作以上のビデオゲームをリリースし、2022年5月の調査によれば世界中で1億6,000万人以上に愛されています。1996年の第1作発売以来、シリーズ累計販売本数は約1億本に達し、その人気はオリジナルゲームを原作とした一連の大ヒット映画へと拡大しました。

主人公ララ・クロフトは20年以上にわたって現代のグローバルアイコンとして親しまれ、『TIME』誌の「史上最も影響力のあるビデオゲームキャラクター15人」にも選出されています。 最新のサバイバー・トリロジー（『トゥームレイダー』2013年、『ライズ オブ ザ トゥームレイダー』2015年、『シャドウ オブ ザ トゥームレイダー』2018年）は、200を超える「Best of」系の賞やノミネーションを獲得し、ララ・クロフトの驚くべきオリジンストーリーを描き出しました。

これらの実績により、トゥームレイダーは冒険エンターテインメントの代名詞としての地位を不動のものとしており、新作『レガシー・オブ・アトランティス』はその伝統を受け継ぎつつ、まったく新しい世代のプレイヤーにも響く作品となるでしょう。 発売日までのさらなる情報に期待が寄せられます





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トゥームレイダー Amazon Game Studios Crystal Dynamics ゲーム発売 トレーラー

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