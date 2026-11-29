12月18日、ハリウッドの2大シリーズの最新作『デューン 砂の惑星PART3』と『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』が日米で同時公開される。海外では、2023年に『バービー』と『オッペンハイマー』の同…

12月18日、ハリウッドの2大シリーズの最新作『デューン 砂の惑星PART3』と『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』が日米で同時公開される。 海外では、2023年に『バービー』と『オッペンハイマー』の同日公開で巻き起こった「バーベンハイマー」になぞらえ、「デューンズデイ（Dunesday）」という呼び名も生まれている。

そんな中、米国の雑誌「TIME」（11月27日付）に、『デューン』シリーズを手がけるドゥニ・ヴィルヌーヴ監督のインタビューが掲載された。 その中で監督は、同日公開が決まった際の率直な心境を語っている。 ヴィルヌーヴ監督にとって、『デューン』シリーズは過去2作品も公開時に逆風を受けてきた。2021年公開の1作目『DUNE/デューン 砂の惑星』はコロナ禍に見舞われ、2作目『デューン 砂の惑星PART2』はハリウッドの脚本家組合と俳優組合によるストライキの影響で、当初予定していた2023年秋から翌年2月末以降へと公開が延期された。

Advertisement

それでも、世界興行収入は1作目が約4億1070万ドル、2作目が約7億1487万ドルと、2作品累計で11億ドルを突破（Box Office Mojo調べ、2026年11月29日時点）。 いずれも興行的な成功を収めたものの、決して容易ではなかったと監督は振り返り、3作目にしてようやく、パンデミックもストライキの気配もなく、通常通りに映画を公開できると思っていたという。