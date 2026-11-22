【アニメイトタイムズ】10月6日(火)からテレ東系列にて放送中のTVアニメ『追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。』（略称チー付与）。第8話より先行場面カット・あらすじ・予告動画が公開されました。 関連記事 ...

強化付与魔術師のレインは、ある日突然ギルドを追放される。 だが彼は絶望するどころか、「今なら何でもできる！ な」と、これまでギルドメンバーの装備に付与した大量の強化ポイントを回収し、冒険者として新たな道を歩き始める。

彼のもとに集まるのは、仲間を皆殺しにされ心を閉ざした天才冒険者、家族を奪われた戦士、人殺しとして育てられた暗殺者――誰もが、簡単には消えない傷を抱えた者ばかり。 それでもレインは、過去も傷も否定せず、まっすぐに明るく受け入れていく。 舞台となるのは、ウージー短機関銃やパチンコ、ヤクザまで存在する異色のファンタジー世界。 しかしこの世界では、便利な科学技術に頼るほど魔力が落ち、冒険者は弱くなってしまう。

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知性を持つ凶悪なモンスターが跋扈し、裏社会ではアウトローたちが欲望と野心を剥き出しにしながら、謀略と策略を張り巡らせる。 理想も正義も簡単に踏み潰される世界で、冒険者たちは己の魔力と信念だけを武器に戦い抜く。 これは、居場所を失った者たちが、自分の生き方を掴み取っていく物語。 レインとその仲間たちの、破天荒で気ままなセカンドライフが、今始まる――!! 作品名追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。 放...