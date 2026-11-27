俳優・仁村紗和が主演を務め、ダンス＆ボーカルグループ・EXILE／FANTASTICSの佐藤大樹が共演する、読売テレビ・日本テレビ系木曜ドラマ『ダウト-15年目の復讐-』（毎週木曜 後11：59～）の…

読売テレビ・日本テレビ系10月期プラチナイト木曜ドラマ『ダウト -15年目の復讐-』第9話より（C）ytv 俳優・仁村紗和が主演を務め、ダンス＆ボーカルグループ・EXILE／FANTASTICSの佐藤大樹が共演する、読売テレビ・日本テレビ系木曜ドラマ『ダウト-15年目の復讐-』（毎週木曜 後11：59～）の第9話が26日に放送され、磯貝（細田善彦）と思われた真犯人“コウモリ”の新たな説に反響が寄せられた。

本作は、総勢30人の容疑者候補の中から真犯人“コウモリ”の正体を突き止めていく、完全オリジナルの考察ドラマ。15年前、連続殺人犯“コウモリ”によって両親を殺害された安堂楓（仁村）。 生き残った楓は、犯人“コウモリ”を殺して復讐することを心に誓っていた。 しかし、楓の義理の弟・奥沢雪路（佐藤）は、犯人を捕まえて罪を償わせることに人生をかけていた。 犯人“コウモリ”を殺したい姉と償わせたい弟、正反対な姉弟が繰り出す予測不能のノンストップ・サスペンスとなる。

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雪路との通話中、何者かに襲われた楓。 楓の居場所を突き止めようと奮闘する中、雪路のもとに1本の電話が入る。