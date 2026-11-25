『ゼルダの伝説 時のオカリナ』リメイク版にて、クスリ屋をどこにでも「召喚」することができるバグが発見されたという。さっそく活用法も見出されており、RTAでは記録短縮に一役買っているようだ。

』リメイク版にて、クスリ屋をどこにでも「召喚」することができるバグが発見された。 クスリ屋を呼ぶ場所によっては、壁抜けもできるとのことで、さっそくRTA（スピードラン）コミュニティではこのバグを活用した記録更新が進められている。

『ゼルダの伝説 時のオカリナ』は、1998年にNINTENDO 64向けに発売された同名アクションRPGのリメイク作品だ。 オリジナル版はシリーズで初めて3Dグラフィックを採用し、後の『ゼルダの伝説』の3Dシリーズ作品の礎ともなった。 フルリメイクとなる本作では、グラフィックが全面的に刷新。 カットシーンがフルボイスになったほか、自由なカメラ操作や、任意でのジャンプやダッシュなど現代向けにさまざまな新要素が導入されている。

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今回話題となっているのは、クスリ屋を「呼ぶ」バグの「Bottle Out of Bounds（BOoB）」だ。 本作のハイラル城下町にはさまざまな店が存在する。 ハイラル城下町のクスリ屋は子供時代に訪れることができ、デクの実や体力を回復する赤いクスリなどを購入できる。 そのクスリ屋をどこにでも“召喚する”ことができるのだという。

Another big new glitch in OoT26, using the first time you're supposed to get the bottle from the potion shop to get out of bounds You can escape the chest minigame by talking to the owner as the door closes on you, and in that state, dying warps you back to the chest minigame. … そして、宝箱屋のミニゲームが継続している状態のままクスリ屋に向かい、店主に話しかけ、あきビンに虫をしまうイベントを発生させる。

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ここで何らかの要因でリンクが死ぬと、宝箱屋に連れ戻され、ミニゲームが強制終了。 今度はクスリ屋店主から依頼された「虫をしまう」イベントを続行したまま、クスリ屋の外に出ることができるようになる。 この状態で、店で虫を買うなどしてあきビンに虫を入れ、任意の場所で虫を出し、すぐさま虫をしまう。 そうするとクスリ屋の虫捕獲イベントが進行し、クスリ屋の店主をその場に“召喚”することができる。

通常クスリ屋での虫捕獲イベントは、虫を捕まえるとカウンターの前にリンクが再配置され、会話が進む。 この挙動はクスリ屋を起点におこなわれるようで、壁に向けてクスリ屋を召喚すれば、リンクは壁の向こう側に配置される。 そんな中で、今回はさらに、一度限りながら「どこでも壁抜け」ができることが判明し、さっそくAny％カテゴリにて2時間切りが連発されるなど、RTAの記録更新に大いに寄与しているようだ。

ちなみに今回のBottle Out of Boundsのキーアイテムであるあきビンといえば、オリジナル版の『時のオカリナ』のバグでも大いに役立ったアイテムだ。

「Reverse Bottle Adventure」と呼ばれる、ゲームデータの書き換えも可能となるバグに使われているほか、ボス戦にて大きなダメージを出すバグ技（