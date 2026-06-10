『ゼノブレイド』シリーズに関するNintendo Direct 2026.6.9の発表

Nintendo Direct 2026.6.9で『ゼノブレイド』シリーズに関する情報が公開された。シリーズの完全新作として『Xenoblade Genesis（ゼノブレイド ジェネシス）』が発表され、シリーズ3作品それぞれの「Nintendo Switch 2 Edition」もお披露目された。

Nintendo Direct 2026.6.9 で発表された『 ゼノブレイド 』シリーズに関する情報は、シリーズの完全新作として『Xenoblade Genesis（ ゼノブレイド ジェネシス）』が発表されたことを始めとしていくつかの情報が公開された。

『Xenoblade Genesis（ゼノブレイド ジェネシス）』は、世界の源である「アニマ」とそれを操る「器士」が存在する「アンシャル」なる世界を舞台にした「新生『ゼノブレイド』」となるようだ。 この他に、『ゼノブレイド』シリーズ3作品それぞれの「Nintendo Switch 2 Edition」もお披露目された。 TVモードでは4K・60fps、携帯モードでは1080p・60fpsに対応し、追加ストーリーの内容もそれぞれ収録となる。 このうち『ゼノブレイド ディフィニティブ・エディション Nintendo Switch 2 Edition』は同日に配信開始となった。

自身が愛する『ゼノブレイド』シリーズについて、Nintendo Switch 2向け作品が4本発表されたことを受けてか、Britta氏はすぐさまNintendo Switch 2の購入を決めたようだ。 なお同氏は素早い購入を称賛するユーザーのリプライに対して、「ニュージーランドの在庫状況がどれだけ不安定か想像つかないでしょう」と返信している





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ゼノブレイド Nintendo Switch 2 Nintendo Direct 2026.6.9

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