2027年1月14日発売予定です。

本作は、『スーパーダンガンロンパ2 さよなら絶望学園』のリメイク作品。 現代水準で作り直された演出やグラフィックでオリジナルのストーリーをもう一度楽しめるほか、新キャラクターも巻き込んで全く異なる事件・物語が展開していく「キョウキモード」も収録されています。

今回公開されたのは、登場人物の1人である七海千秋の自己紹介シーン。 セリフなどからオリジナル版にも存在したホテルロビーでの一場面であると思われ、アニメーションするようになった今作の立ち絵等も確認できます。 そんな本映像について、七海千秋と並んでもう一つ注目を集めているのがその背景です。 オリジナル版の同じ場面とは背景が大きく変化していることに戸惑いの声も見られますが、場所が変わったという訳ではない様子。

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どうやらリメイクに際して、ホテルロビーのビジュアルがより豪華になるように一新されたようです。 実際に見比べてみると、ソファー、受付、ゲーム機などの配置自体は変化しておらず、同じ場所であることがうかがえます。 ホテルの外観の時点でオリジナル版から何倍も大きく立派な建物へと変化しているので、ロビーもそれに合わせた豪華仕様になっている... ということなのかもしれません。