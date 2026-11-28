ラ・リーガでデポルティボ・アラベスに敗れたレアル・マドリー、モウリーニョに批判の声

ヒラルド氏はまた、自ら「ヴィニシウス問題」と呼ぶ件にも触れた。 アラベス 戦はチームが当てにしていた勝ち点3を失っただけでなく、「クラブのファンがこのブラジル人選手の振る舞いにうんざりしていることが明らかになった」ことで、 レアル・マドリー 内部に副次的なダメージを残したという。

さらに「ファンは、ヴィニシウスがピッチ上の重要なことよりも、見た目やスタンドへのジェスチャー、二の次のことに気を取られていると見るようになった。 ……もし彼が選挙の候補者なら、その支持率の低下はあらゆる警報が鳴り響くほどのものだ」と続けた。 ヒラルド氏によれば、サンティアゴ・ベルナベウのスタンドは遠回しにすることなく、はっきりと選手にメッセージを突きつけた。 ファンの怒りが明確に表れたのは、モウリーニョがアルダ・ギュレルを下げてエスピを投入した場面だった。

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スタンドは、交代すべきはトルコ人スターではなくヴィニシウスだと求めていたという。 レアル・マドリーの反撃については、キリアン・ムバッペの才能も、同氏が奇跡と表現したエスピのプレーも、ディオマンデのドリブルも結果を変えるには至らず、セットプレーもチームを救えなかったと指摘した。 ヒラルド氏は判定を巡る論争にも言及した。 VARが介入して主審に判定の見直しを促した結果、レアル・マドリーはPKを得られなかったと説明し、この判定は誤りだったとの見解を示した。