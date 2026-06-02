『スターフォックス64』リメイク、スイッチ2向けに新生！ グラフィック一新、オンラインバトルやカメラ機能も搭載

任天堂がスイッチ2向けに発表した『スターフォックス64』のリメイク作品。グラフィックとキャラクターデザインを一新し、ストーリーモードの新規シーン追加、3つのゲームモード（ストーリー、チャレンジ、バトル）、オンライン4vs4戦、おすそ分け通信による最大4人ローカルプレイ、スイッチ2のカメラを使った顔変身機能などを搭載。多彩なステージと機体、分岐ルートが特徴。

任天堂 は、 スイッチ2 向けに新たに生まれ変わった『 スターフォックス64 』の リメイク 作品を正式発表しました。 本作は、1997年にNINTENDO 64向けに発売された名作シューティング ゲーム 『 スターフォックス64 』をベースに、グラフィックとキャラクターデザインを一新し、現代のハードウェアに合わせて進化させた完全 リメイク です。

物語は、天才科学者Dr. アンドルフによる侵略でライラット系全域が危機に瀕する中、若きリーダー・フォックス・マクラウド率いるチーム「スターフォックス」が、ファルコ・ランバルディ、スリッピー・トード、ペッピー・ヘアとともに銀河の命運をかけた戦いに挑むという、原作のストーリーを踏襲しつつ、新規ムービーシーンやステージ間ブリーフィングなど、従来作では見られなかったシーンが大幅に追加されています。 プレイヤーは、超高性能全領域戦闘機「アーウィン」に搭乗し、レーザーやチャージショット、ボム、ローリング、宙返りといった多彩なアクションを駆使して戦います。

さらに、ステージによっては高機動地対空戦車「ランドマスター」や改造探査潜水艦「ブルーマリン」といった別機体を操縦できる場面も用意されており、戦術の幅が広がっています。 ステージは、自然豊かな惑星「コーネリア」、灼熱環境の恒星「ソーラ」、環境破壊により荒廃した海洋惑星「ゾネス」のほか、小惑星帯や星雲の内部、宇宙空間など多彩なロケーションが登場。 オールレンジモードでのドッグファイトや迫力のボス戦は、スイッチ2の高性能グラフィックにより、よりダイナミックで没入感のあるものになっています。

また、プレイ内容によって進行ルートが変化し、一度クリアしたステージを再プレイすることで新たなルートが開くという、原作の分岐システムも健在です。 ゲームモードは3種類収録されています。 ストーリーモードでは、さまざまな惑星を転戦しながら敵本拠地を目指し、前述の新規シーンに加え、各ステージのクリア条件やミッションがより洗練されました。 チャレンジモードでは、一度クリアしたステージに対して様々なお題（タイムアタックやスコアアタックなど）に挑戦でき、リプレイ性が高まっています。

バトルモードでは、ルールの異なる3つのステージで4対4のオンラインチーム戦が楽しめます。 バトルモード専用の特別アイテムも登場し、戦略性が増しています。 オンラインマッチングは世界中のプレイヤーと対戦できるほか、フレンドとのプライベートマッチにも対応。 さらに、「おすそ分け通信」を使えば、1本のソフトで近くの人と最大4人までプレイ可能です。

また、スイッチ2のカメラ機能を活用した新機能も注目です。 自分の顔をキャラクターに変身させ、顔の向きや口の動き、まばたきまでリアルタイムに反映されるユニークな演出が、ゲーム内のコミュニケーションをより楽しくします。 本作は、往年のファンはもちろん、シリーズ未経験者にもおすすめできる充実の内容です。 リメイクならではの懐かしさと新しさが融合した『スターフォックス64』は、スイッチ2のローンチタイトルとしてふさわしい作品となるでしょう。 発売日や価格などの詳細は、今後の情報公開を待ちたいところです





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