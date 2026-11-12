『スター・ウォーズ』1977年オリジナル版、50周年記念で修復上映決定

『スター・ウォーズ』全米公開50周年を記念し、1977年のオリジナル版が修復され2027年2月19日より全国公開。ジョージ・ルーカス生み出す銀河帝国と反乱軍の戦いを描く歴史的巨編。

映画『 スター・ウォーズ 』の全米公開から50周年を迎えるのを記念し、1977年に公開された当時のオリジナル版が新たに修復され、2027年2月19日より全国の映画館で上映されることが正式に決定した。この歴史的なプロジェクトに合わせて、50周年を記念した特別なポスタービジュアルが世界各地で同時に公開された。

1977年にその幕を開けた『スター・ウォーズ』は、"遠い昔、はるかかなたの銀河系で──。"という有名な台詞から物語がスタートした。このシリーズ第1作は、後に『スター・ウォーズ／新たなる希望（エピソード4）』として知られるようになるもので、銀河帝国と反乱軍の争いを背景に、青年ルーク・スカイウォーカーの壮大な冒険を描いている。

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砂漠の惑星タトゥイーンで平凡な生活を送っていたルークは、ドロイドのR2-D2とC-3PO、そして密輸業者のハン・ソロと彼の相棒のチューバッカとの出会いを通じて、自身の運命が大きく動き出すことを知る。さらにジェダイの騎士オビ＝ワン・ケノービとの遭遇を経て、自身の父親がかつてジェダイであったという事実を知るルークは、伝説の武器であるライトセーバーを託されることになる。

ダース・ベイダーに捕らえられたレイア姫を救うため、ルークは仲間たちと力を合わせ、強大な銀河帝国へと対抗していく。本作は革新的な視覚効果や宇宙船による激しい戦闘シーン、そしてジョン・ウィリアムズによって作曲された劇伴音楽などで観客を魅了し、映画の歴史に大きな足跡を残した作品として記憶されている。

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1977年公開当時の姿を忠実に再現

日本では1978年に本作が公開され、特に東京・有楽町の日本劇画堂では初上映の2日前から観客が徹夜で並び、大きな社会現象となるほどの話題を巻き起こした。今回の50周年記念上映では、後年の改訂版ではなく、シリーズの原点である1977年のアメリカ公開版を新たに修復し、当時の映像の質や雰囲気そのままで劇場大スクリーンで鑑賞できる貴重な機会が提供される。

長年にわたり様々なバージョンが存在してきた本シリーズだが、このオリジナル版の修復上映は、ファンにとってまさに待望の出来事と言える。当時の映画館で観客が体験したその感動と興奮を、最新の技術で甦らせ、現代の観客にもそのまま伝えることが今回のプロジェクトの核心である。

ショーン・レヴィ監督の熱い想いと新作公開

今回の記念上映と合わせて注目されているのが、『デッドプール＆ウルヴァリン』の監督であるショーン・レヴィが監督を務め、ライアン・ゴズリングが主演する新作『スターファイター』の存在だ。この作品は『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け（エピソード9）』から5年後を舞台に、銀河の裏社会で生きるケイドというキャラクターの冒険を描いている。

ショーン・レヴィ監督は、この記念すべきタイミングで新作を公開できることへの喜びを表明している。レヴィ監督は"50年前に『スター・ウォーズ』が公開されたのと同じ週末に、この作品を公開できることを、大変光栄に思います！"と語り、シリーズの伝統を受け継ぐ者としての自負を示した。

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さらにレヴィ監督は、新作におけるテーマ性についても言及し"『スターファイター』には、『スター・ウォーズ』が大切にしてきた希望、家族、冒険というテーマが息づいています。ユーモアやスリル、壮大なスケールの見せ場にあふれた作品です"と解説した。これは単なるアクション映画ではなく、シリーズの根幹にある精神性を現代の視点で再解釈した作品であることを示唆している。

銀河の歴史と未来をつなぐ50周年の意義

1977年から数えて50年という時間は、映画業界において極めて稀な長寿シリーズの証である。ジョージ・ルーカスが生み出したこの世界観は、単なる娯楽作品の枠を超え、ポップカルチャーにおける一つの規範として確立された。今回の修復版上映は、そのルーツを確認し、新たな章へ向けての布石となる重要な出来事である。

2027年2月19日から始まる全国公開は、単なる記念上映にとどまらず、新旧のファンが一堂に会し、銀河の物語を共有する祭典となる可能性がある。オリジナル版の持つ独特の質感と、新しく展開される銀河の冒険が交錯する中で、『スター・ウォーズ』ブランドが次世代へどのように引き継がれていくかが注目される。

この50周年プロジェクトは、過去の功績を称えるだけでなく、未来への期待を高める役割も担っている。修復されたフィルムは時間の試練を乗り越え、現在のテクノロジーによってその輝きを放つ。ルーク・スカイウォーカーの冒険から始まったこの物語は、依然として人々に希望と冒険心を与え続ける力を持っている。