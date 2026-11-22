■『第39回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト』最終選考会

【写真】グランプリの瞬間！ 涙ながらに喜ぶ野田一希さん 最終選考会では来年に迎える40周年の企画が発表。12歳～22歳の女性を対象としたコンテスト『JUNON produce Girls CONTEST 5th』が開催となる。

女性が対象のコンテストは2017年の第4回大会以来、10年ぶりの復活となる。 さらに『―OVER AGE―』枠の新設を決定。 今までのコンテストの応募規定は12歳～22歳だったが、オーバーエイジ枠の対象は23～27歳に。 変わらない条件は、「芸能事務所・モデル事務所・レコード会社」に所属していないことと、ハンサムボーイであること。

Also read AI人材の「行きつけの店」が年の瀬に再び。登壇もスライドもない「AI Hack BAR 忘年会」を12月23日(水)に参謀BAR新宿で開催

あくまで登竜門として、スターの“原石”を見つける。 本選のファイナリストは15枠あるのに対し、『―OVER AGE―』はたった2枠の予定となるが、「40代ジュノンボーイ」になれるチャンスを得られる。 俳優・武田真治、溝端淳平、三浦翔平、菅田将暉、犬飼貴丈、綱啓永、山下幸輝らを輩出した若手俳優の登竜門『ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト』。 応募資格は、応募時12歳から22歳の男子。

Advertisement

例年1万人を超える応募者の中から、第1次審査、第2次審査、第3次審査を経て、敗者復活者含むファイナリスト15人が決定。 最終選考会でグランプリを始め各賞が決定し、多くのファイナリストが芸能プロダクションからのスカウトを受け、所属となる。 最終選考会には、俳優の溝端淳平（第19回グランプリ）、押田岳（第29回グランプリ）、影山優佳がゲスト審査員を務めるほか、お笑い芸人・コットンがMC、渡部秀（第21回準グランプリ）、齋藤璃佑（第34回グランプリ）が歴代ジュノンボーイとして登場した。

【準グランプリ】斎藤元気（さいとう・げんき）：福島県出身／福島県在住／13歳／中1／170センチ／49キロ【フォトジェニック賞】三上裕大（みかみ・ゆうだい）：千葉県出身／千葉県在住／21歳／大3／176センチ／60キロ