『シニガミ姫と異書館ノ怪物』レビュー：絵本シリーズ最新作の魅力に迫る

日本一ソフトウェアの絵本シリーズ第3弾『シニガミ姫と異書館ノ怪物』をプレイした感想。過去作との違いや主人公の立ち位置について考察し、シリーズの新たな魅力を紹介。

日本一ソフトウェア が手がける「 絵本シリーズ 」の第3弾『 シニガミ姫と異書館ノ怪物 』がついに登場しました。 本シリーズは、『嘘つき姫と盲目王子』や『わるい王様とりっぱな勇者』といった作品で多くのファンを獲得してきました。

独特のファンタジー世界観と、心に残るストーリーが魅力のシリーズです。 筆者も過去2作品をプレイし、その世界観に深く感動した一人です。 そんな中、最新作である本作にも大きな期待を寄せていました。 果たして、その期待は裏切られることなく、むしろ新たな驚きとともに応えられました。

本稿では、過去作との比較を交えつつ、『シニガミ姫と異書館ノ怪物』の魅力を掘り下げていきます。 ネタバレを避けるため、物語の核心には触れず、序盤の内容を中心に紹介します。 また、過去作についても重要な部分は伏せますが、作品の概要に言及する点はご了承ください。 まず、本作の舞台となる世界では、「シニガミ病」と呼ばれる恐ろしい病気が蔓延しています。

この病にかかると、人間は徐々に本へと変わり、やがて怪物へと変貌してしまうのです。 主人公の少女モノの姉もこの病に感染し、収容施設「異書館」へ送られてしまいました。 さらに、国が異書館を見捨てたという噂まで流れています。 姉を救うため、モノは単身異書館へと向かいます。

しかし、異書館はすでに怪物たちの巣窟と化しており、姉の行方はまったく分かりません。 モノは、異書館に収められた無数の「本」の世界に入り込み、それぞれの本の中で少女たちの人生を追体験しながら、姉の手がかりを探していきます。 このゲームの進行構造は、シリーズの過去作と一線を画すものです。 過去の2作品では、主人公自身が物語の中心に位置し、自らの行動や選択がストーリーの鍵を握っていました。

『嘘つき姫と盲目王子』では、主人公の化け物が王子の失明の原因を作り、その目を治すために自らの正体を偽って王子を連れて旅をします。 『わるい王様とりっぱな勇者』では、竜に育てられた少女ゆうが勇者になる夢を叶えるため、育ての親である竜（実は魔王）と対峙します。 どちらも主人公が当事者として責任を負い、成長していく姿が描かれています。 しかし本作では、モノは「シニガミ病」の直接的な当事者ではなく、姉を助けるために行動する「支援者」としての立場にあります。

この違いは一見小さく見えますが、シリーズの新たな可能性を示しています。 モノは、自ら積極的に他者へ手を伸ばす存在です。 彼女は姉を救うために危険を顧みず異書館に飛び込み、見知らぬ少女たちの人生に寄り添います。 プレイヤーはモノを通して、各本の世界に登場する少女たちの悲しみや苦しみ、そして希望を知ることになります。

それぞれの物語は決して明るいものばかりではありませんが、モノが彼女たちと向き合うことで、新たな絆が生まれます。 この「支援者」としての主人公像は、シリーズに新鮮な風を吹き込んでいます。 また、ゲームの進行は、各本の世界を巡りながら姉の情報を集めるという形式で、プレイヤーはまるで自分自身が本を読み進めるかのような感覚を味わえます。 グラフィックは、これまでの絵本シリーズ同様、優しいタッチのイラストが魅力です。

背景やキャラクターデザインは細部まで丁寧に描かれており、絵本のページをめくっているような錯覚を覚えます。 音楽も雰囲気にマッチしており、各本の世界ごとに異なる楽曲が用意されているため、没入感が高まります。 特に、シリアスな場面でのピアノの旋律は心に響きます。 本作のテーマの一つは「他者を理解し、寄り添うこと」です。

モノは姉を思う気持ちから行動を開始しますが、次第に彼女自身も本の少女たちの人生から多くを学びます。 プレイヤーはモノとともに、共感や優しさの大切さを再確認できるでしょう。 また、過去作とのつながりを感じさせる要素もあり、ファンにとっては嬉しい仕掛けが随所に散りばめられています。 総じて、『シニガミ姫と異書館ノ怪物』は、絵本シリーズのファンはもちろん、初めてシリーズに触れる方にもおすすめできる作品です。

独特の世界観と心温まるストーリーが、プレイヤーに深い感動を与えてくれます。 これからもこのシリーズがどのように進化していくのか、楽しみでなりません





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