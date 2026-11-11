『サイレント・ウィッチ』5周年記念くじ販売開始、豪華賞品とキャンペーン

カドカワBOOKSの人気ライトノベル『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』が原作刊行5周年を迎えるのを記念し、株式会社KADOKAWAが運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」にて特別イベントが開催されます。藤実なんな氏描き下ろしイラストや最新刊関連グッズなど、ファン必携の豪華賞品が多数用意されています。2026年11月12日午後5時より販売が開始される本企画の詳細と、期間限定のリポストキャンペーン情報について解説します。

株式会社 KADOKAWA （本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛）は、長年にわたり支持されてきた大人気ライトノベルシリーズ『 サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』の原作刊行5周年を記念した特別プロジェクトを発表しました。この度、同社が運営するオンラインくじ専門サービスである「 くじ引き堂 」において、本作の5周年を祝う豪華賞品が揃った＜『 サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』5th Anniversaryオンラインくじ＞の販売が正式に決定いたしました。

今回の販売スケジュールによると、くじ引き堂における本キャンペーンの受付開始日は2026年11月12日（木曜日）の午後5時（17時）です。ファンにとっては待望のアイテムが多数ラインナップされており、原作の世界観を象徴するぬいぐるみや、限定デザインのグッズなどが手に入る貴重な機会となります。特に、作品の歴史を振り返りつつ、新たな展開への期待も高まるような構成となっているため、シリーズ愛好家だけでなく、これから物語に触れる新規層にも魅力的な提案となっています。

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藤実なんな氏描き下ろしなど豪華賞品の詳細

今回用意された賞品群は、単なる商品提供にとどまらず、クリエイターの情熱が込められた特別なものが中心となっています。目玉となるのは、原作者である藤実なんな氏による5周年記念のための描き下ろしイラストです。このオリジナルアートワークは、これまでのシリーズの集大成を感じさせるものとなっており、コレクションとしての価値も極めて高いものと期待されています。また、2026年11月10日（火曜日）に発売予定の最新刊『サイレント・ウィッチ XIII 沈黙の魔女の隠しごと』のイラストも賞品として含まれており、最新情報のキャッチアップと並行して収集を楽しめる構成になっています。

さらに、物語の主要キャラクターであるモニカのぬいぐるみも登場します。柔らかく愛らしい表情のぬいぐるみは、部屋に飾るだけで作品への愛着を一層深めることができる逸品です。それに加え、カバーイラストや5周年記念キービジュアルを使用したスクエア缶マグネットも用意されており、実用性と美術性を兼ね備えたアイテムとして人気を集めることが予想されます。これらファン必携のアイテムが盛りだくさんであることは、購入者にとって大きな満足感をもたらす要素と言えるでしょう。

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X公式アカウントを活用したリポストキャンペーン

くじ引き堂の購入意欲をさらに高めるために、期間中に特別なお得なキャンペーンが実施されます。それはX（旧Twitter）公式アカウントを活用した「リポストキャンペーン」です。参加方法はシンプルで、くじ引き堂のX公式アカウントをフォローし、指定された投稿をリポストするだけです。この行動を取ることで、抽選に参加する権利が与えられます。多くのユーザーが容易に参加できる仕組みとなっており、SNSを通じて作品の話題性をさらに広げる役割も果たしています。

このキャンペーンの当選者は3名様に限定されていますが、その賞品は非常に魅力的です。当選すると、「D賞 スクエア缶マグネット全種セット」がプレゼントされます。スクエア缶マグネットには複数のデザインが存在するため、全種セットを手に入れることは、コレクションの完成度を一気に高めることになります。限られた人数での配布ですが、その希少性と価値の高さから、多くのファンが参加を検討している状況です。この機会を是非お見逃しなくという呼びかけ通り、SNS上での盛り上がりが期待されます。

5周年記念イベントの意義と今後の展開

『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』が刊行5周年を迎えたことは、ライトノベル業界においても注目に値する出来事です。株式会社KADOKAWAおよびCEOの夏野 剛率いる経営陣は、この節目を機にファンとの絆をさらに強める施策を展開しています。オンラインくじというデジタルネイティブな手法を用いることで、地理的な制約なく全国からの参加を可能にし、グローバルなファンベースに対するアピール効果を最大化しようとする戦略が見て取れます。

今後、この5周年記念プロジェクトは単なる販売終了までではなく、継続的なファンコミュニケーションの場として機能することが想定されます。最新刊『サイレント・ウィッチ XIII 沈黙の魔女の隠しごと』の発売前後に行われる本キャンペーンは、物語の新章への入り口としても位置づけられています。賞品を通じて作品の魅力を再確認したユーザーが、次の巻へと足を運ぶきっかけ作りにもつながるでしょう。これらの取り組みが、シリーズのさらなる長寿化とブランド価値の向上に寄与することを示唆しています。