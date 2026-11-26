4人組男性歌謡コーラスグループ・モナキが、山崎貴監督の映画『ゴジラ-0.0』（公開中）の4DX上映を体験した。その様子を収めたスペシャル映像が12月1日午後6時より公開される。これに先駆け、東宝公式…

今回のコラボレーションは、山崎監督が「ゴジラ」“マイナス”シリーズに込めたテーマの一つである「残された名もなき人々はいかにゴジラに抗うのか」と、古語の「名もなき」に由来するモナキのグループ名という、思いがけない共通点から実現した。

鑑賞前、4DX初体験のおヨネは「初めてなので楽しみです！ 」と期待を寄せ、ケンケンは「他の作品で体験したことがあって、こんな揺れるんや！ ってびっくりしたイメージがあります！ 」と振り返った。

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本作を4DXで鑑賞した観客から「吹っ飛びそうだった」という感想が寄せられていることを聞いたじんは「持っているポップコーンがどのくらい残るのか楽しみですね！ 」と笑顔を見せていた。 しかし、いざ上映が始まると、4人は想像を超える衝撃に圧倒された。 ゴジラとキングギドラの激しい戦闘シーンでは、座席が大きく揺れ、おヨネの髪は振り乱れ、サカイJr.