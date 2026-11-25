公開から21日間（11月3日～11月23日）で国内興行収入53億円を突破した山崎貴監督の映画『ゴジラ-0.0』（公開中）。アカデミー賞の前哨戦の一つとされる「第32回クリティクス・チョイス・アワード…

『ゴジラ-0.0』（公開中）（C）2026 TOHO 公開から21日間（11月3日～11月23日）で国内興行収入53億円を突破した山崎貴監督の映画『ゴジラ-0.0』（公開中）。 アカデミー賞の前哨戦の一つとされる「第32回クリティクス・チョイス・アワード（CCA）」では、日本映画史上最多となる7部門のショートリスト入りも果たした。

その中でも注目したいのが、敷島明子を演じた6歳の子役・永谷咲笑（ながたに・さえ）の若手俳優賞への選出だ。 アメリカとカナダの映画批評家による同賞は、現地時間11月23日に12部門のショートリストを発表。 『ゴジラ-0.0』は若手俳優賞、美術賞、編集賞、作曲賞、視覚効果賞、スタント・デザイン賞、音響賞の7部門で選出された。 同賞の若手俳優部門の歴史を振り返ると、1997年にトム・クルーズ主演の映画『ザ・エージェント』（1996年）で、当時6歳だったジョナサン・リプニッキが子役演技賞を受賞している（当時は放送映画批評家協会賞）。

Also read 映画ランキング：『ゴジラ-0.0』3週連続で1位、『魔法使いの夜』『装甲騎兵ボトムズ ～』など4作品がランクイン｜秋田魁新報電子版

永谷が正式ノミネートを果たせば、そのリプニッキと同じ6歳での快挙となる。 永谷は2020年1月3日生まれ。2023年11月3日に公開された前作『ゴジラ-1.0』では、敷島浩一（神木隆之介）と大石典子（浜辺美波）が育てる幼い明子を演じていた。 前作の撮影時はわずか2歳、公開時には3歳だった。 その後も映画『366日』『ほどなく、お別れです』『スペシャルズ』などに出演。2025年度前期のNHK連続テレビ小説『あんぱん』では、ヒロイン・のぶの妹、朝田メイコの幼少期を演じた。

小学館「小学一年生」の2026年度モデルも務めている。 前作から3年。 新たな絶望に直面する敷島たちの物語の中で、明子も成長した姿を見せている。 怪獣による破壊や圧倒的な映像表現に目を奪われがちな作品にあって、人々が守ろうとする日常や家族の絆を体現する存在でもある。

Advertisement

前作『ゴジラ-1.0』は、アジア映画として初めてアカデミー賞視覚効果賞を受賞する快挙を成し遂げた。 今回のCCAでは、視覚効果をはじめとする技術部門に加え、物語の中で家族の絆を象徴する明子を演じた永谷が若手俳優賞のショートリストに名を連ねた。 山崎監督が怪獣映画を通して描いてきた人間ドラマにも光が当たったという点で、意義深い選出といえるだろう。 11月6日に北米で公開された『ゴジラ-0.0』は、初週末の興行収入（先行上映を含む）で約3160万ドルを記録。

日本の実写映画として初めて北米の週末興行収入ランキングで首位に立ち、外国実写映画としても歴代最高のオープニング興収を記録した。 台湾、マレーシア、インドネシアなどアジア8つの国と地域でも初週末の興行収入ランキングで1位を獲得し、香港では2週連続で首位に。 世界興行収入も192億円を超え、前作の160億円を早くも上回った（11月23日時点、東宝調べ）。 世界各地でゴジラ旋風が巻き起こる中、6歳の日本の子役が映画賞の歴史に新たな足跡を残すことになるのか。

正式ノミネートの発表は12月4日、授賞式は2027年1月3日（いずれも現地時間）。 奇しくも授賞式の日は、永谷の7歳の誕生日に当たる。