山崎貴監督の映画『ゴジラ-0.0』（公開中）の発声OKの応援上映が、12月3日に東京・名古屋・大阪の3劇場で開催されることが決定した。駆逐艦「雪風」の元艦長・堀田辰雄役の田中美央がTOHOシネマズ新…

『ゴジラ-0.0』（公開中）（C）2026 TOHO 山崎貴監督の映画『ゴジラ-0.0』（公開中）の発声OKの応援上映が、12月3日に東京・名古屋・大阪の3劇場で開催されることが決定した。 駆逐艦「雪風」の元艦長・堀田辰雄役の田中美央がTOHOシネマズ新宿に登場し、観客を束ねる“指揮官”を務める。

想像を絶する脅威を前に、声援で立ち向かえ！ 前作『ゴジラ-1.0』（2023年）でも好評を博した応援上映。 今回は、劇中で繰り広げられる空の戦いにちなみ、「応援“搭乗”上映」と銘打ち、観客一人ひとりが劇中の“搭乗員”となって、声援を送りながら映画を楽しむ。 ゴジラに加え、空から舞い降りるキングギドラの出現によって、絶望の淵に立たされる人類。

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それでも立ち上がった敷島（神木隆之介）たちを、観客はどのように応援すればいいのか。 田中が新たに収録したナレーションと、本編映像をふんだんに使用した特別映像となっている。11月3日に公開された本作は、公開から21日間で国内観客動員数332万人、興行収入53億円を突破。 前作の同水準の興行成績を約3分の1の日数で達成した。 世界興行収入も192億円（11月24日時点の米ドルレート換算）を超え、前作の記録を大幅に更新している。 詳細は、映画公式サイトおよび各劇場のホームページで確認できる。