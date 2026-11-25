俳優のカン・フン、チョ・ヒョンチョル、キム・ジョンジンが主演する韓国ドラマ『熱いさよなら』（制作：Studio Dragon）の第5話が、きょう25日（深0：30～）より動画配信サービス「U-NEX…

※写真クリックで拡大表示します俳優のカン・フン、チョ・ヒョンチョル、キム・ジョンジンが主演する韓国ドラマ『熱いさよなら』（制作：Studio Dragon）の第5話が、きょう25日（深0：30～）より動画配信サービス「U-NEXT」でオリジナル作品としてU-NEXTで独占見放題配信される（毎週水曜・木曜配信）。

日本テレビ系で2021年に放送されたドラマ『コントが始まる』の韓国リメイク版で、10年間無名のまま活動を続けるお笑いトリオ「アスラ」の奮闘や、心に響くセリフが反響を呼んでいる。 同作は、2021年の東京ドラマアウォード長編ドラマ部門と日本民間放送連盟賞ドラマ部門で優秀賞を受賞した『コントが始まる』が原作。 失敗の意味を捉え直し、夢に向かって進む人々を温かく見つめる物語だ。 原作のメッセージを受け継ぎながら、韓国ならではの情緒を加え、新たな作品として生まれ変わった。

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劇中では、10年間無名という厳しい現実に直面しながらも、舞台への情熱を失わない「アスラ」の3人、カン・テグ（カン・フン）、キム・ナムイル（チョ・ヒョンチョル）、ハン・ジュンソ（キム・ジョンジン）の姿が描かれる。 制作陣は、原作の魅力について「結果よりも過程に目を向け、夢に向かって走り続けてきた間に苦労した自分や私たちを慰める物語が魅力的だった」と説明。

さらに「意味がないと思っていた瞬間でさえ、誰かにとっては意味があり、一人だと思っていたが一人ではなく、何も得られなかったと思っていたが、実は得たものがある」という原作のメッセージを、夢を追う若者たちと共有したいと考えたという。 韓国版ならではの特徴として、制作陣がこだわったのが「アスラ」の舞台表現だ。 脚色にあたり、原作と同じ舞台コメディを描くか、韓国の視聴者に親しみやすい表現を取り入れるかを検討。

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多くのコメディアンへのインタビューを通じて聞いた「中毒性のある舞台の醍醐味」をヒントに、舞台を愛するパフォーマンス型コメディアンをモチーフにしたという。 公開コメディのステージを作品に取り入れるため、制作陣は実際にコメディアンたちと交流し、ネタが舞台に上がるまでの過程を体験した。 公演後も修正を重ね、観客と呼吸を合わせながら自分たちのリズムを見つけていく姿に触れ、「アスラ」の人物像を作り上げていった。

また、「ギャグコンサート」チームやユン・ヒョンビン小劇場チームの協力を得たほか、コメディアンのソン・ピルグンが企画段階から劇中のコントを制作し、俳優たちの演技練習もサポート。 ユ・ジェピルらと撮影現場でコメディ演技を指導した。 ソン・ピルグンは作品について「珍しい職業なので演じるのは簡単ではなかっただろうが、3人の俳優が情熱的に演じてくれたおかげで楽しく観賞できた」とコメント。 普段は涙を流さないという自身も、第1話、第3話、第4話でそれぞれ涙したと明かした。

視聴者の心をつかんでいるのが、登場人物たちの率直な言葉だ。

「ただ好きでいればよかったのに」とつぶやくテグの独白からは、信じてついてきてくれた友人たちへの罪悪感がにじむ。 一方、ナムイルの「有名でなければ無駄だったのか？ 失敗したからといって、適当に生きてきたということか？ 」という言葉は、夢の実現に向けて努力する人々の胸に響く。

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SNSなどでは「見ていない人はいても、一度しか見ていない人はいないドラマ」「何であれアスラが幸せになってほしいという気持ちで応援してしまう」「平凡なセリフなのに心に深く刺さる」といった反応が寄せられている。