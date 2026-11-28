『GTA6』では過去作に見られたチェーンソーや刀が武器としては登場しない。その理由について、本作開発元の幹部が海外メディアインタビューにて明かしている。

なお本稿では、本作ストーリーに言及しているため留意されたい。 『GTA6』は、Rockstar Gamesが手がける人気オープンワールドクライムアクションゲーム『グランド・セフト・オート』シリーズの最新作だ。

舞台となるのは、米国の架空の州であるレオナイダ州。 過去作『グランド・セフト・オート：バイスシティ』などに登場した都市・バイスシティを擁する州であり、シリーズ最大級の規模と密度を備えている。 主人公となるのは元軍人のジェイソンと、刑務所から出たばかりのルシア。 彼らはある出来事から州全体におよぶ大きな陰謀に巻き込まれていく。

Advertisement

がRockstar Northの共同スタジオ責任者兼開発責任者を務めるRob Nelson氏にインタビューを実施。 インタビューでは本作主人公の二人についての関係や性格について言及している。 そしてその中では、武器としてのチェーンソーや刀の削除についても語られている。 チェーンソーや刀は『グランド・セフト・オート：バイスシティ』や『グランド・セフト・オート：サンアンドレアス』などの作品で登場。