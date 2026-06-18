『キングダム』879話「唯一の欠点」あらすじ：飛信隊、絶体絶命の危機に羌瘣軍の合流はなるか

『キングダム』最新879話の詳細とSNS反響を紹介。秦趙大戦の最中、李牧軍に挟まれた飛信隊の危機的状況と、李牧の「唯一の欠点」とされる趙王との関係性に注目が集まる。

『 キングダム 』は「週刊ヤングジャンプ」にて連載中の、紀元前中国・戦国時代を舞台にした大河ロマン漫画であり、作者は 原泰久 先生。 コミックスの累計発行部数は2200万部を突破し、連載開始から20周年を迎える長寿作品である。

主人公は、後に秦の始皇帝となる嬴政（えいせい）と「天下の大将軍」を目指す李信（りしん）の2人で、彼らの成長と戦いが物語の中心となる。 ここでは、2026年7月2日発売の「週刊ヤングジャンプ」特大号に掲載された最新879話「唯一の欠点」のあらすじを、SNSでの反響も交えて振り返る。 現在の『キングダム』は、秦軍44万人 versus 趙軍40万人以上がぶつかる「秦趙大戦」の最中であり、前話では前線を突破して趙の王都・邯鄲（かんたん）へと向かった飛信隊が、李牧（りぼく）率いる趙の大軍に追いつかれるところで終わっていた。

今話は、城壁と李牧軍に挟まれ絶体絶命の窮地に立たされた飛信隊の状況から始まる。 隊長の信を守ろうと兵士たちが命を張る中、軍師の河了貂（かりょうてん）は信に後方へ下がるよう説得。

「お前があきらめなければみんなあきらめない。 どんな苦境であっても絶対に」という言葉を受け、信は自分が「飛信隊の李信将軍」であることを再確認し、指揮を部下に託して後退する。 仲間たちは、亡くなった兵士や馬の遺体を用いて「肉の防壁」を作り始め、臨機応変な対応で体制を立て直す。 渕（えん）さん、田有（でんゆう）、崇原（すうげん）ら幹部が兵をまとめ、趙軍の包囲网を前にした厳しい戦いが続く。

唯一の希望は、邯鄲へ向かう羌瘣（きょうかい）軍の存在。 羌瘣は既に信の危険を察知し急行しているが、趙兵に阻まれ合流が遅れている。 飞信隊にとって favorable な点として、城壁内から趙兵が出てこないことが挙げられる。 これは李牧と趙王の関係が悪く、連携が取れていないためと見られ、李牧の「唯一の欠点」と言えるかもしれない。

SNSでは「李牧は王と王都をおとりにしたようもんだからな」「王はどう思っているんだろう。 でもなんだかんだ言って李牧頼みじゃない？ 」との声があり、趙王の複雑な立場への関心が高まっている。 しかし、状況は一変。

邯鄲の門が一斉に開き、趙兵が城内から出てきたことにより、飛信隊は完全な挟み撃ちに。 河了貂の作戦は崩れ、公孫龍（こうそんりゅう）率いる趙兵が第二防衛線から登場する。 公孫龍は李牧から予め指示を受けていたようで、李牧の先見性がここでも発揮される。 飛信隊は危機的状況ながらも、幹部たちが「仲間に背を預け合って敵を斬れ！

」と嘶き、隊の崩壊を防ごうと必死に戦う。 SNSでは「泣いちゃった!? 」「さすがに詰みすぎな状況」「援軍か？ これどうすんだ!?

」「諦めるな、テンは軍師だ」などの感想が殺到し、「物語史上、最恐の絶望」との評価が広がっている。 次号では、羌瘣軍の動向と飛信隊の breakout が最大の焦点となる





animatetimes / 🏆 118. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

キングダム 原泰久 飛信隊 李牧 趙王 秦趙大戦 羌瘣

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

訪日インバウンドは '押し付け' から ' 共感 ' の時代へ。インバウンド市場での SNS 活用（訪日外国人向け）を促進するべく、「SNS コンテンツ成功事例」の配布を開始株式会社LIFE PEPPERのプレスリリース（2023年5月31日 10時00分）訪日インバウンドは '押し付け' から ' 共感 ' の時代へ。インバウンド市場での SNS 活用（訪日外国人向け）を促進するべく、[SNS コンテンツ成功事例]の配布を開始

Read more »

「ポケモン」モンスターボールデザインの新イヤホンケース「Galaxy Budsケース」3種が本日3月27日に発売！サムスン電子ジャパンは、「Galaxy Budsシリーズ」の新イヤホンケース3種類「Pokémon Super Ball Eco-Friends Cover」・「Pokémon Hyper Ball Eco-Friends Cover」・「Pokémon Master Ball Eco-Friends Cover」を本日3月27日に発売した。価格は各4,879円。Samsungオンラインショップ、Galaxy Harajuku（2F）、Slash B Slashオンラインショップにて販売される。

Read more »

【大岩ジャパン総括】879日――紆余曲折の航海を続けた２年半の物語。未来に残したレガシーとロスへの宿題879日――。延べ２年５か月に渡る戦いは長いようで短かった。喜びを分かち合った時も、意見をぶつけ合った時もある。一方で数え切れないほどの悔しさを味わい、涙を流した。...

Read more »

「ＳＮＳ企業に社会的責任」 16歳未満の利用禁止で豪首相オーストラリア議会が２８日、１６歳未満の子どもの交流サイト（ＳＮＳ）利用を禁止する法案を可決したのを受け、アルバニージー首相は２９日に記者会見を開き、「これで（ＳＮＳ）プラットフォームは子どもたちの安全確保を優先する社会的責任を負った」と述べた。

Read more »

SNS を通じて皇室の動静をタイムリーに伝える天皇と皇后両陛下の動静をウェブサイトよりも迅速に伝えるため、SNS アカウントが開設されました。しかし、ウェブサイトと SNS の情報が混在していることで、一部のユーザーは混乱を感じています。また、秋篠宮家の情報も SNS で発信するべきであり、皇室の広報戦略を見直すことが提案されました。

Read more »

2024年の「新設法人数」が過去最多 増加の背景にある起業者の高齢化新設法人数が、2年連続で増加している。帝国データバンクが調査した結果、2024年に全国で設立された新設法人は15万3789社で、前年（879社）を上回った。

Read more »