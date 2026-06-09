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『キングダム ハーツIV』の新情報が公開された

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『キングダム ハーツIV』の新情報が公開された
キングダム ハーツIVNintendo Direct 2026.6.9Nintendo Switch 2
📆6/9/2026 5:20 PM
📰AUTOMATONJapan
22 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 33% · Publisher: 53%

『キングダム ハーツIV』の新情報が「Nintendo Direct 2026.6.9」にて披露された。ゲームプレイも含むとみられる映像が公開され、Nintendo Switch 2向けに同時発売されることも告知された。

キングダム ハーツIV 』は、アクションRPG『キングダム ハーツ』シリーズの最新作。 本シリーズは、ディズニー作品の世界とキャラや、『ファイナルファンタジー』シリーズのキャラが登場する特徴的な世界観をもつ。

キーブレードに選ばれし少年ソラによる、さまざまな世界を股にかけた冒険が描かれてきた。 ）、本作ではロストマスター篇が語られるという。 発表時には、ソラが現代の東京に似た「クァッドラトゥム」なる世界で目を覚ます意味深な映像も公開。 ソラが元の世界へと戻ろうとする一方で、ドナルドとグーフィーはソラの手がかりを求め冥界に訪れていた。

そこから1年以上を経て、ついにさらなる続報が「Nintendo Direct 2026.6.9」にて披露された。 ゲームプレイも含むとみられる映像ががっつりと公開されており、Nintendo Switch 2向けに同時発売されることも告知。 開発は着実に進んでいるようだ。 ゲームの発売はPC（Steam/Epic Gamesストア/Microsoft Store on Windows）/PS5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2向けに予定されている

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キングダム ハーツIV Nintendo Direct 2026.6.9 Nintendo Switch 2 ゲームプレイ ロストマスター篇 クァッドラトゥム

 

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