Smilegateは11月25日、『カオスゼロナイトメア』の銀河系災害シーズン5 第3章のアップデート詳細を発表。新規戦闘員「ダリア」や新規大亀裂ボスの詳細が明かされた。

『カオスゼロナイトメア』（以下、カオゼロ）は、『エピックセブン』などを開発してきた韓国のSUPER CREATIVEが手がけ、Smilegateが運営をおこなう、“選択が導く”カオスループRPGだ。

対応プラットフォームはPC/iOS/Android。 本作の舞台は、触れると精神異常が起こるといわれる物質「カオス」に汚染され、滅亡してしまった宇宙。 プレイヤーは巨大な宇宙船「ナイトメア号」の艦長。 そして、カオス空間で道を探すことができる特殊能力者「ファースト」として、カオスに汚染された惑星を仲間と共に探索する。

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今回詳細が明かされた新規戦闘員「ダリア」は、正義属性のハンター戦闘員だ。 専用の結束カード3種を活用して強力な攻撃を繰り出すほか、味方にバフを付与することで、正義属性の味方の攻撃および弱点ダメージ量を増加させる能力を持つ。

「ブルームエナジー」は発動不可の攻撃カード。 残留効果によって山札から移動せず、ターン終了時に自動的に起動して敵を攻撃する。 また、同名カードを1枚に重複させる結束効果によって、重複するほどダメージ量が増大していく。 なお結束も山札内でおこなわれる。

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そんな「ブルームエナジー」は、コスト0の強化カード「ブルームチャージ」から生成可能。

「ブルームチャージ」は、「ブルームエナジー」以外の自分のカードを発動するか、味方の結束が重複するたびに、山札に「ブルームエナジー」を生成させる。 コスト1の攻撃カード「ブラストブーケ」は、専用バフ“待望”を2得ることができる。 そして“待望”が3になるたびに、手札に「プロミス」を1枚生成する。

「プロミス」はコスト1の攻撃カードで、こちらも結束効果を有している。 最大3重複まででき、その数に応じて基本ダメージ量が増加する。

「ブルームブースター」はコスト1の全体攻撃カードだ。 専用バフ“ランデブー”を付与し、味方の正義属性攻撃カードのダメージ量と弱点ダメージ量を増加させる。 正義属性を活用する構成でさらに火力を高められるカードになっている。 そして「プロミス」は、コスト1で保存・結束持ちの攻撃カード。

ほかの結束カードと同様に、重複の数だけダメージ量が増加していく。 さらに、「プロミス」は発動後も結束がリセットされない。 コピーによって重複数を増やしていくことで、大火力を出せる攻撃カードとなっている。 さらに、結束の重複数に応じて、次に発動する「プロミス」のダメージ量も増加させる。

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それぞれを連帯させることで、さらなるダメージを与えることができる。 そして新規大亀裂ボスとして登場する「シャブラカル」「ヴァルトラウテ」についても詳細が明かされた。 シャブラカルのシールドを破壊すると“惑星の生命”が減少し、それをすべて使い果たすと、ヴァルトラウテが降臨する。 ボス戦では、味方がヴァルトラウテにヒットするたび、“均衡の標識”を持つ戦闘員に結束カード「規律と均衡」が生成。

結束が完成することで使用できるようになり、その後は攻撃カードを生成するたびに「規律と均衡」のコストが減少していく。 そして、「規律と均衡」を使用することで蓄積できる“ディアロスの慈悲”を通じて、“ディアロスの保護”を獲得することができる。

“ディアロスの保護”によって、ヴァルトラウテが繰り出す強力な一撃を防ぐことができるという。 ただし、ヴァルトラウテに対してヒットを加えるたびに、相手にも“規律”が重複していく。

“規律”が増えていくほどヴァルトラウテの攻撃も強力になっていき、一定数に達すると強力な反撃を繰り出してくる。 そして“規律”が上限に達すると、“ディアロスの保護”でも防げない致命的な攻撃を放つという。 結束完成後は、ヴァルトラウテの“規律”重複数を確認しながら攻撃回数を調整することが攻略のコツになりそうだ。