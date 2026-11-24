12月は30周年記念エンブレムの配布や新強化パーツの先行ドロップなど、週替わりでイベントが開かれます。

強化パーツは「★★★」の34種が解放されるとともに、特定の機体ロールでのみ装着できる「★～★★ロール専用強化パーツ」が40種追加。 ミサイルスモークのコストが0になるほか、LAAMには下方修正が入ります。

CO-OP ASSAULTには、新ミッション「Anchorhead Bay」が追加されます。 『ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN』のDLC「SP MISSION 02 アンカーヘッド急襲（Anchorhead Raid）」に登場した港湾マップで、本作では夜間戦のミッションとして収録。 Kaninfot Valley（カニーンフォート渓谷）「Everyone Sortie Campaign」では、期間中に「ACE COMBAT ONLINE」へログインしたプレイヤー全員に、シリーズ30周年記念のロゴをあしらった「30周年記念エンブレム」をプレゼント。

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INFO > MAIL BOXに届き、好きなタイミングで受け取れます。 チャレンジイベントは2種類。 期間限定の「LIMITED CHALLENGE」では『ACE COMBAT INFINITY』のエンブレムが、「SPECIAL CHALLENGE［機体開発チャレンジ］」では機体強化に役立つアイテムのほか、同作の機体バナーやニックネームが報酬として用意されています。 CO-OP ASSAULT／CO-OP WARFAREでは、ZOLLや戦闘データメモリが追加報酬としてドロップする「Bonus Drop」を実施。

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さらに、新たな強化パーツを先行入手できる「Parts Drop」も2回開催され、期間中に出撃すると今後追加予定の「★★★パーツ」と「★～★★ロール専用強化パーツ」が確率でドロップします。 Everyone Sortie Campaign：2026年12月1日～2027年1月1日Parts Drop（第1回）：2026年12月14日～12月21日Emergency Sortie発生確率アップ：2026年12月21日～12月28日