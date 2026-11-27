最新テレビシリーズ『ウルトラマンテオ』（毎週土曜 前9：00、地上波放送を皮切りに多言語での同時期放送・配信）の12月放送予定エピソード情報としてメインキャスト以外の登場キャラクターやゲスト出演者、…

最新テレビシリーズ『ウルトラマンテオ』（毎週土曜 前9：00、地上波放送を皮切りに多言語での同時期放送・配信）の12月放送予定エピソード情報としてメインキャスト以外の登場キャラクターやゲスト出演者、あらすじ・場面写真が解禁となった。

今年7月10日に誕生から60年をむかえたウルトラマンシリーズから新たなテレビシリーズ作品が登場。 ウルトラマンシリーズ60周年記念作品となる本作は「故郷の星を失った独りぼっちの青き巨人」の物語。 一人の宇宙人がヒーローとして成長する様子を描きつつ、ウルトラマンシリーズの普遍的な題材でもある「人とウルトラマン・怪獣・宇宙人。 種の異なる者同士が、疑念・反発を乗り越えて違いを受け入れ、手を携えていく姿」を新たな視点で描く特撮ドラマとなる。

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主人公・光石イブキは明心大学の学内サークル「天文研究会」のメンバーと行動を共にし、さまざまな動物を学び、ゼミでたくさんの命と向き合う中で、怪獣たちとも対峙していくことになる。 地球上では脅威となる巨大怪獣もまた、ひとつの命。 守ることはできないのか…？ 生まれも育ちも異なる学生たちが、時にぶつかり合いながらも信頼関係を築き、命と向き合いながら人として成長していく。