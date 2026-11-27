『アークナイツ：エンドフィールド』にて新たに登場したオペレーター「ケーちゃん」について、グラフィック表現の観点から熱視線が注がれている。

『アークナイツ：エンドフィールド』は、『アークナイツ』を手がけるHypergryphの新作ゲームである。 『アークナイツ』が2Dタワーディフェンスゲームであったのに対し、本作は3Dリアルタイム戦略RPGとなっており、ゲームとしてはがらりと姿を変えた。

舞台となるのは巨大ガス惑星タロスの衛星「タロII」。 プレイヤーは高い技術力を持つエンドフィールド工業の伝説的存在「管理人」として、この星を巡るさまざまな脅威や陰謀に立ち向かうことになる。 まず、半透明素材についてはケーちゃんが初めてというわけではない。 本作サービス開始当初から複数のオペレーターの衣装に半透明な素材が用いられており、管理人・アルデリア・ザイヒなどの衣装にも見て取れる。

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比較的新しく実装されたオペレーターでは、ミ・フのスカートの一部などもケーちゃんのものと近い材質である。 それでも今回ケーちゃんの半透明素材が注目されたのは、使われている面積の大きさと、カラフルな光の反射、そして半透明のその先にケーちゃんの腰回りのラインがあらわになっている点などが理由になっているのかもしれない。 本来隠されてしまっていてもおかしくない部分が「見える」という事実に、多くのプレイヤーの目が惹きつけられたものと思われる。