本稿では『アークナイツ：エンドフィールド』新オペレーター「ケーちゃん」について紹介する。

に向けた特別スカウト「『かじ』とバッグとハチミツ！ 」を開放した。 本作はオペレーター1人あたりの育成コストがそれなりに重いため、育成やスカウトに踏み切る前に十分な情報を集めたいという方もいるだろう。

本稿ではそんな方へ向け、新オペレーター「ケーちゃん」について紹介する。 『アークナイツ：エンドフィールド』は、『アークナイツ』を手がけるHypergryphの新作ゲームである。 『アークナイツ』が2Dタワーディフェンスゲームであったのに対し、本作は3Dリアルタイム戦略RPGとなっており、ゲームとしてはがらりと姿を変えた。 舞台となるのは巨大ガス惑星タロスの衛星「タロII」。

Advertisement

プレイヤーは高い技術力を持つエンドフィールド工業の伝説的存在「管理人」として、この星を巡るさまざまな脅威や陰謀に立ち向かうことになる。 本作の戦闘システムでは、ダメージの種類は物理ダメージ・アーツダメージ・超域ダメージの3種類に大別される。 このうち、プレイヤーが操作できるオペレーターたちが出せるダメージは物理ダメージ、および灼熱・電磁・寒冷・自然の4種類に分類されるアーツダメージである。 ケーちゃんはこのうち自然アーツを用いるオペレーターであり、おもに自然編成で起用することになる。