『アークナイツ：エンドフィールド』がサービス開始から何を描いてきたのか、何をプレイヤーに遊ばせてきたのかを振り返る。

』（以下、エンドフィールド）がβテストであった頃から、筆者は本作に対して何度かコラムを書いてきた。 サービス初期の内容を批判することもあれば、見事改善されたと称賛したこともあった。

そして、今年も終わる。 本作の物語も1区切りを迎えた。 これに合わせて、本稿は『エンドフィールド』がサービス開始から何を描いてきたのか、何をプレイヤーに遊ばせてきたのかを振り返るものとなっている。

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「真実を探求する物語」と銘打たれた本作の序章、その記録である。 ではまず、『エンドフィールド』にて何が語られてきたのか、これから何を語るつもりなのか。 今年一年の内容を振り返ってみよう。 本作の主人公を務めるのは工業会社の代表であり、記憶喪失になってしまった「管理人」である。