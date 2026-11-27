『アークナイツ』で新たに開催された「ポジションサッカー選手権」にて、新オペレーターたちが猛威を振るっている。

『アークナイツ』はさまざまな種族が暮らす惑星「テラ」が舞台。 プレイヤーはテラにはびこる感染症「鉱石病（オリパシー）」による不安や偏見、差別、紛争、そして病魔そのものを根絶するために日夜奮闘する製薬会社「ロドス・アイランド」の指揮官「ドクター」となって、『アークナイツ』の世界と向き合うこととなる。

現実的で骨太なストーリーが好評の『アークナイツ』にて、11月23日から期間限定イベント「ポジションサッカー選手権」が開催されている。 サッカーの常識では考えられないようなルールの本イベントでは、さっそくプレイヤーたちが奇想天外な攻略方法を考案している。 一方で「ポジションサッカー選手権」は以前開催されたマルチプレイイベント「協心競技」のシングルプレイ版。 この攻撃ルールは開催のたびに案内を受けることとなっており、長年遊んでいるプレイヤーにとってはお決まりのセリフだ。

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前回の「協心競技 」開催が2026年4月だったため、それ以降に実装されたオペレーター（プレイアブルキャラクター）たちは初めて「ポジションサッカー」に挑むこととなる。 そんな新顔たちが、常識破りの暴れっぷりを見せている。 まずはドリブルが上手すぎる「赤刃明霄（せきじんめいしょう）チェン」。 彼女のスキル「赤霄・絶影-馳」は敵を撃破した後、他の敵を追いかけて移動し、攻撃する仕様。