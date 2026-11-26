管理人を古くから支え、ロドスの研究にも関わってきたM3。次回予告で現れたMon3trは何者でしょうか？

管理人がかつて残した「初号指令」の遂行者の一人でもあり、まだ「監察官」という役職がなかった頃から管理人を補佐してきました。 現在はペリカが率いる「危機対策班」も、もとは管理人が立ち上げ、M3と、作中で「創設者」と呼ばれる人物がその指揮を引き継いだ部隊です。

管理人の目覚めから武陵に至るまで、M3が顔を見せるのは物語の節目に限られ、その素性はほとんど語られません。 現在ロドスを率いるワルファリンが「最初の源石」の研究に取りかかった際、それを管理人とともに黙認したのがM3でした。 そんなM3の姿が、オペレーターフィルム「群像：交信の始まり」で公開されました。 緑の結晶に囲まれて笑う黒髪の少女と、その背後で横を向く白髪の人物。

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このカットで紹介されたオペレーターの名は「M3」ひとつなのに、そこには『アークナイツ』のMon3trとケルシー、二人の面影があります。 まず筆者が思い浮かべたのは、やはりMon3tr（モンスター）本人です。