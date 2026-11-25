『アークナイツ：エンドフィールド』の武庫交換所の「今週の武器」の交換ラインナップに「大願」が登場したことがプレイヤーの間で話題となっている。

『アークナイツ：エンドフィールド』は、『アークナイツ』を手がけるHypergryphの新作ゲームである。 『アークナイツ』が2Dタワーディフェンスゲームであったの対し、本作は3Dリアルタイム戦略RPGとなっており、ゲームとしてはがらりと姿を変えた。

舞台となるのは巨大ガス惑星タロスの衛星「タロII」。 プレイヤーは高い技術力を持つエンドフィールド工業の伝説的存在「管理人」として、この星を巡るさまざまな脅威や陰謀に立ち向かうことになる。 本作では通常、高いレアリティの武器はメニューの「購買部」内にある「武庫交換所」にて、「武庫配給」と呼ばれる専用の通貨アイテムを使って入手するシステムとなっている。 新しく登場したオペレーターの最適武器となる期間限定武器は、いわゆるガチャシステムにあたる「申請」で入手することになる。

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ところが、本作の主人公である管理人の最適武器とされる「大願」については事情が異なり、1回に限り購入できる120円の「大願武器パック」を購入して入手するのが一般的だ。 そのため、大願のことを「120円ブレード」「120円ソード」などと呼び親しむプレイヤーも存在する。 なお、「大願」は恒常武器のひとつ「不知帰」がピックアップされた常設申請でも排出されるため、極めて確率は低いものの入手は不可能ではない。 とは言え、「武庫配給」は極めて貴重な通貨である。

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いつ出るとも知れない“すり抜け”を狙うのは、相当の覚悟が必要だ。 ちなみに「大願」は過去に「今週の武器」に並んだことがないわけではないものの、頻度は低め。 過去に登場したのがリリース直後だったこともあり、当時はまだ本作を始めていなかったプレイヤーや、非常に貴重な「武庫配給」で何を入手すべきか迷った末に見送ったプレイヤーもいるだろう。 今回「大願」が「今週の武器」に登場したことで、完全無課金を貫いているプレイヤーにも管理人を強化するチャンスが訪れたことになる。

また、すでに「大願」を入手しているプレイヤーも、潜在段階を上げることで管理人をさらに強くすることが可能だ。 管理人は本作の主人公として初期加入するが、非常に発生しやすい連携技、強力な物理ダメージの戦技・必殺技で、今なお高難度コンテンツの攻略メンバーとして選択肢となり得る存在だ。 この機に「大願」を入手しておくのも良いかもしれない。