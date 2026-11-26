『アークナイツ：エンドフィールド』の新オペレーター「ケーちゃん」の“知性”にも注目が集まっている。

『アークナイツ：エンドフィールド』は、『アークナイツ』を手がけるHypergryphの新作ゲームである。 『アークナイツ』が2Dタワーディフェンスゲームであったのに対し、本作は3Dリアルタイム戦略RPGとなっており、ゲームとしてはがらりと姿を変えた。

舞台となるのは巨大ガス惑星タロスの衛星「タロII」。 プレイヤーは高い技術力を持つエンドフィールド工業の伝説的存在「管理人」として、この星を巡るさまざまな脅威や陰謀に立ち向かうことになる。 本作のオペレーターには、筋力・敏捷・知性・意志という4つの基礎ステータスが設定されている。 どのステータスが重要となるかはオペレーターによって異なり、4つのうちのいずれかが「メインステータス」「サブステータス」「どちらでもない2つ」として扱われる。

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たとえば、筋力がメイン、敏捷がサブとなるオペレーターでは、筋力を上げることで攻撃力が大きく上がり、敏捷を上げてもやや上がるといったかたちだ。 先述の通り、メイン・サブのどちらでもない知性ステータスはおまけ程度の扱いを受けているが、オペレーターによって知性の値は微妙に異なっている。 たとえば、本作の主人公である管理人の知性は96、過去の伝説や物語を研究しサバイバル術にも長けたティフォロスは99といった具合だ。 管理人の知性のほうがやや低いのは、長い間眠りについていたために記憶を失った点が反映されているのかもしれない。