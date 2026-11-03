『アンメット』新作、2027年1月放送決定。杉咲花が再び脳外科医へ

前作から約2ヶ月半後の物語が動き出す実写ドラマ「アンメット」。2027年1月より毎週月曜よる10時に放送開始。杉咲花扮する川内ミヤビの新しい日常とチームの絆を描く。

元・脳外科医である子鹿ゆずる氏の原作、大槻閑人氏の漫画を担当した同名漫画の実写ドラマ化が、2024年4月期に放送され、リアルな症例描写と俳優陣の確かな演技力、繊細な人間ドラマで多くの視聴者を魅了した。この話題のシリーズの新シリーズが、2027年1月スタートし毎週月曜よる10時に カンテレ および フジテレビ 系の全国ネットで放送されることが正式に発表された。

新シリーズの物語と制作体制

新シリーズで描かれるのは、前作ラストシーン「あの日」から続く約2ヶ月半後の出来事である。脳外科医として復帰を果たしたミヤビをはじめ、登場人物たちのその後の物語が動き出す。今作も前作で温かくも切ない世界観と映像美を創り上げたクリエイター陣が支える。脚本は登場人物の心情を繊細に捉える篠﨑絵里子氏が担当し、演出は話題のNetflixドラマ『ダウンタイム』でも監督を務めるYuki Saito氏が続投する。さらに撮影のYohei Tateishi氏、編集の矢野数馬氏、前作および『ダウンタイム』でもYuki氏とタッグを組んだ気鋭のクリエイターチームが再び集まった。あのラストカットを撮り終えた瞬間から、この物語の続きを描きたいと願ってきました。ただ、作るべきテーマが見つからないと描く意味はないとも思っていました。原作の真髄にある共生というテーマに挑むのには、覚悟がいりますが、作る意義を感じています。杉咲花座長を軸に、強い絆で結ばれたアンメットチームなら、きっとできると信じています。私たちの今日は明日へとつながるとともに、となりにいてくれる人に温かい眼差しを向けたくなるような物語を目指しています。

Also read 【速報】民泊規制強化へ“従業員の常駐義務化” 2月の市議会に条例改正案を提案する方針 京都市（2026年11月2日掲載）｜YTV NEWS NNN

主演杉咲花と新キャストの魅力

2年半でさらに魅力を増した杉咲花さんが演じる新しいミヤビ。そしておなじみのメンバーに加えて驚くような新キャストも登場します。スタッフにも新しいメンバーが加わり、確実にアンメットはパワーアップしています。前作では、不慮の事故で脳を損傷し過去2年間の記憶がないとされています。また、今日の出来事も明日にはすべて忘れてしまうという重い記憶障害を抱えた脳外科医・川内ミヤビ（杉咲花）が、仲間に導かれ葛藤しながらも再び医師として患者に向き合っていく姿が描かれました。新シリーズでは、その記憶障害を抱えながら医師として復帰したミヤビの新たな日常と、彼女を取り巻く人々との関係性が深掘りされる見込みです。視聴者は、記憶という不安定な基盤の上で懸命に生きる医師の姿に、再び心を揺さぶられることでしょう。制作陣の確かなvisionと、杉咲花氏の演技力が相まって、より深く人間ドラマを描き出すと期待されています。

Advertisement

放送情報と今後の展開

放送枠は2027年1月スタートで、毎週月曜よる10時にカンテレおよびフジテレビ系の全国ネットで放送されます。演出はYuki Saito氏に加え、宮脇亮氏と安食大輔氏が担当します。この放送スケジュールにより、視聴者は毎週月曜夜の楽しみとして本作を待ち望むことができます。制作側は、原作の真髄にある共生というテーマに挑むことを明言しており、単なる医療ドラマを超えた人間ドラマとしての深みを追求しています。記憶の喪失という重いテーマを抱えながらも、明日に向かって歩み続けるミヤビの姿を通じて、視聴者自身が今日という日の意味を考えるきっかけになる可能性があります。新しいキャストの加入により、物語に新しいアクセントが加わることが予想されます。スタッフにも新しいメンバーが加わり、確実にアンメットはパワーアップしています。制作陣の熱意と技術が結集した本作が、2027年初頭から日本のテレビ界に新たな風を吹き込むことは間違いありません。視聴者の期待は高まっており、本作がどのような展開を見せてくれるか、目が離せません。