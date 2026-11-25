マーベル・スタジオの劇場映画最新作『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』（12月18日、日米同時公開）より、ロバート・ダウニー・Jr.演じるドクター・ドゥームをはじめ、アベンジャーズ、X-MEN、ファン…

マーベル・スタジオの劇場映画最新作『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』（12月18日、日米同時公開）より、ロバート・ダウニー・Jr.演じるドクター・ドゥームをはじめ、アベンジャーズ、X-MEN、ファンタスティック・フォーのメンバーらを捉えたキャラクターポスター全13種が解禁された。 2019年公開の『アベンジャーズ／エンドゲーム』から7年ぶりとなるシリーズ最新作。

かつて全世界歴代興行収入1位の記録を塗り替えた同作の“その先”を描く本作では、ドクター・ドゥームという新たな脅威を前に、ヒーローたちが世界の命運を懸けた戦いに身を投じる。 今回解禁されたポスターの中でもひときわ存在感を放つのが、本作のヴィラン、ドクター・ドゥーム（中央）。 アイアンマンことトニー・スターク役で世界的な人気を博したダウニー・Jr.が演じることでも話題を呼んでいる。 トレードマークである緑のマントを身にまとい、マスクで顔を覆った姿からは、底知れぬ恐ろしさが漂う。

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天才的な頭脳を持つ科学者でもあるドゥームは、天才発明家として世界を救ったトニー・スタークとの共通点も持つ。 ダウニー・Jr.が演じる2人のキャラクターにどのようなつながりがあるのかも、注目されるところだ。 そして、ドゥームに立ち向かうヒーローとして、7年ぶりのシリーズ復帰を果たす初代キャプテン・アメリカことスティーブ・ロジャース（左）と、雷を操る神・ソー（右）の姿も。 『アベンジャーズ／エンドゲーム』後のスティーブの行動が、本作の物語のカギを握ることも明らかになっている。

手にした物体にエネルギーを込める能力を持ち、トランプを使った戦闘スタイルが特徴のガンビット（中段左端）、磁力を自在に操るマグニートー／エリック・レーンシャー（中段左から2番目）、強力なテレパシー能力を持つX-MENの創設者、プロフェッサーX／チャールズ・エグゼビア（中段中央）、両目から破壊光線「オプティックブラスト」を放つサイクロップス（中段右端）が、それぞれポスターに登場。 2000年公開の『X-MEN』から25年以上にわたりプロフェッサーXを演じてきたパトリック・スチュワートは、本作の公開を目前にした今年10月28日、86歳で死去した。 長年にわたって愛されてきたキャラクターを、再びスクリーンで見られることも、ファンにとって特別な意味を持つだろう。

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■2代目キャプテン・アメリカ、ファンタスティック・フォーも集結 このほか、ブラック・ウィドウことナターシャ・ロマノフの妹で、卓越した戦闘能力を持つエレーナ・ベロワ（下段左端）、スティーブから盾を受け継いだ2代目キャプテン・アメリカ／サム・ウィルソン（下段左から2番目）、強靭な金属製の左腕を持つウィンター・ソルジャー／バッキー・バーンズ（中央）も登場。 さらに、ファンタスティック・フォーからは、並外れた知性と身体を自在に伸縮させる能力を持つミスター・ファンタスティック／リード・リチャーズ（下段右から2番目）と、その妻で、透明化やフォース・フィールドを形成する能力を持つインビジブル・ウーマン／スー・ストーム（下段右端）の姿も。

これまで異なるシリーズで活躍してきたヒーローたちが一堂に会する『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』。 迫り来る＜滅亡の日＞を前に、彼らはどのような“アッセンブル”を見せるのか。 新たな戦いの幕開けを予感させるビジュアルとなっている。