初回ログインで★4キャラ「アニス」やガチャアイテム「無垢な痕跡」20個がもらえるほか、ストーリーイベント「花逢ひの縁契りて」も同時開催されています。

◆「キボ」と旅するファンタジーワールドRPGが始動！ 記念特典や限定ガチャも同時開催 『アズールプロミリア』は、『アズールレーン』を手がけるManjuu GamesとYostarが共同パブリッシングを行う「キボと旅するファンタジーワールドRPG」です。

プレイヤーは予言された「星臨者」としてプロミリア大陸に降り立ち、美少女キャラクターや幻想的な生きもの「キボ」とともに、遥かな大地に眠る謎を解き明かす冒険を繰り広げます。 正式サービス開始にあわせ、ゲームを進行して観測（ガチャ）機能を解放すると「初心者観測 始源の観測」に挑戦できます。 通常の10回分から割引された「無垢な痕跡」8個で10回観測を行える仕様で、累計30回まで利用可能です。 上限である30回以内に★5キャラクターが必ず1体排出されます。

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また、リリース記念イベントも多数実施中です。