『アズールプロミリア』国内CBT実施決定 6月1日より参加者募集開始

Manjuu Games開発のファンタジーRPG『アズールプロミリア』の日本国内向けCBTが発表されました。6月1日より参加者募集を開始し、WindowsとAndroidでテストを実施。ゲームシステムやバランス調整を検証し、正式サービスへ向けた品質向上を目指します。

『 アズールプロミリア 』は中国の ゲーム 開発会社 Manjuu Games が開発中のファンタジーワールドRPGです。 舞台はプロミリア大陸。 この大陸は多様な文化や生態系が広がり、人間や獣人、エルフなどさまざまな種族が共存しています。

プレイヤーは予言された星臨者としてこの地に降り立ち、仲間たちとともに災厄に立ち向かう壮大な旅を繰り広げます。 プロミリア大陸には幻想的な生き物キボが存在し、プレイヤーは彼らと絆を結び、共に農園を管理したり、敵と戦ったりしながら大地の謎を解き明かしていきます。 本作では美麗な3Dグラフィックを採用し、多数の美少女キャラクターが登場する点も魅力の一つです。 開発元のManjuu Gamesはスマートフォン向け艦船擬人化ゲーム『アズールレーン』で世界的に知られており、本作はそのオープンワールドRPGへの挑戦といえます。

日本国内向けにはYostarとの共同パブリッシングが予定されています。 今回、本作の日本国内向けクローズドベータテストCBTの実施が発表されました。 CBTの詳細はまだ明かされていませんが、2025年6月1日より参加者募集が開始される予定です。 今回のCBTはWindowsおよびAndroidを対象としており、品質向上を目的としています。

具体的にはゲームシステムやバランス調整、サーバー負荷などを検証し、参加者からの意見や感想をもとに正式サービスへ向けてさらなる品質向上を図る方針です。 『アズールプロミリア』のCBTはこれまで中国や韓国で実施されてきましたが、日本で行われるのは今回が初めてです。 なお、注意事項や推奨環境などの詳細は6月1日の募集開始時に発表される予定です。 ファンタジーRPGファンにとって見逃せないタイトルであり、今後の展開に注目が集まります。

本作はオープンワールド形式を採用し、広大なプロミリア大陸を自由に探索できます。 プレイヤーはキボと呼ばれる精霊のような存在と仲良くなり、彼らを仲間に加えることで農園経営や戦闘など多様な活動が可能になります。 農園では作物を育てたり、牧場で動物を飼育したりと、スローライフ的な要素も楽しめます。 戦闘システムはリアルタイムバトルで、キボの特性を活かした戦略的なプレイが求められます。

美少女キャラクターはそれぞれにバックストーリーがあり、親密度を上げることで新たなイベントや能力が解放されます。 今後のCBTでのフィードバックを経て、より洗練されたゲーム体験が提供されることが期待されます。 本作はManjuu Games初のRPGタイトルであり、これまで培ってきた美少女ゲームのノウハウが存分に活かされています。 グラフィックはアニメ調の3Dで、キャラクターの表情や動きが細かく表現されています。

キボのデザインも多種多様で、集める楽しさもあります。 ストーリーは王道ファンタジーの展開ですが、選択肢によって分岐する要素もあり、リプレイ性も考慮されています。 正式リリースは未定ですが、CBTの結果次第でスケジュールが決まるでしょう。 日本のゲームファンからは早くも期待の声が上がっており、SNSでも話題になっています





AUTOMATONJapan / 🏆 74. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

アズールプロミリア CBT クローズドベータテスト ファンタジーRPG Manjuu Games

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

「ペルソナ５: The Phantom X」CBTプレビュー！ ”ペルソナらしさ”を残しながら独自性も感じるファン必見のタイトル先日11月29日～12月5日にかけて、Android/iOS/PC用心のダンジョンを冒険するRPG「ペルソナ５: The Phantom X（以下：P5X）」のクローズドβテスト(以下：CBT)が開催された。

Read more »

GAME Watch枠あります！ 「クッキーラン：冒険の塔」のCBT募集を受付中Yostarは、Android/iOS用アクション「クッキーラン：冒険の塔」のクローズドβテスト（CBT）の応募受付を2月12日まで実施している。

Read more »

武侠オープンワールドRPG「Where Winds Meet」のCBTが5月に実施決定。参加登録受付がスタートEverstone Studioは、プレイステーション 5/Android/iOS/PC用武侠オープンワールドアクションアドベンチャーRPG「Where Winds Meet」のクローズドβテスト（CBT）を5月16日より実施する。

Read more »

スマホも対応のオープンワールドRPG「NTE: Neverness to Everness」日本初のCBTを実施決定！ 応募受付開始Perfect World Gamesは、プレイステーション 5/PC/Android/iOS用超現実アーバンオープンワールドRPG「NTE: Neverness to Everness」の日本初となるクローズドβテスト（CBT）「収容テスト」をまもなく実施することを明らかにし、本日5月15日より公式サイトにてβテスト参加者応募受付を開始した。なお、CBTの対象プラットフォームはPC（Windowsシステム）版となる。

Read more »

Yostar新作「ステラソラ」はやり込むほど面白いアクションRPG！ CBTプレイレポートYostarが贈るiOS/Android/PC（Windows）用アクションRPG「ステラソラ」のクローズドβテスト（CBT）が、5月29日12時から6月8日16時にかけて開催されている。なお、正式サービスの開始に向けて公式ページなどで事前登録も実施中。

Read more »

スマホ向けMMORPG「グラナド・エスパダM」CBTが6月26日14時から実施決定！ハンビットソフトは、Android/iOS用MMORPG「グラナド・エスパダM」のクローズドβテスト（以下、CBT）を6月26日14時から実施する。期間は6月30日12時まで。

Read more »