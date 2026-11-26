フランス発ミステリードラマ『アストリッドとラファール文書係の事件録』最新シーズン7が、2027年2月1日より「ミステリーチャンネル倶楽部プレミアム」で独占日本初配信されることが決定。今シーズンはシリーズ初の東京ロケを採用し、杏や草刈民代ら日本人キャストが出演。1月下旬には第1話の試写会も開催予定。

『アストリッドとラファエル文書係の事件録』最新シーズン7、 ミステリーチャンネル倶楽部プレミアム で2027年2月1日、独占日本初配信決定（C）Patrick Fouque / JLA / FTV フランス発のミステリードラマ『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』の最新シーズン7（全8話）が、2027年2月1日より「 ミステリーチャンネル倶楽部プレミアム 」で独占日本初配信されることが決定した。

配信に先駆け、1月下旬には第1話の日本最速試写会も開催される。 几帳面で論理的な文書係のアストリッドと、猪突猛進で直感派の警視ラファエル。 正反対の性格の女性2人が互いに補い合い、深い友情を育みながら難事件を解決していくバディ・ミステリーだ。 日本では2021年にミステリーチャンネルで初放送されて以来、人気を集めてきた。

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最新シーズンの注目は、シリーズ初となる日本国内ロケが実現したこと。 物語の新たな舞台となる東京編では、アストリッドをサポートする日本の刑事役で杏が出演するほか、草刈民代ら日本人キャストも登場し、フランスのキャスト陣と共演する。 本国フランスではテレビ放送に先駆けて配信がスタートしており、日本でも今回はテレビ放送に先駆けて「ミステリーチャンネル倶楽部プレミアム」で配信される。2月1日に第1話から第4話、8日に第5話から第8話を配信。 ミステリーチャンネルでは2027年春に独占日本初放送を予定している。