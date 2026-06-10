『アイドリッシュセブン』の7人がオーディションに登場！ IDOLiSH7によるダンスパフォーマンス動画も公開

バンダイナムコオンラインが提供する『アイドリッシュセブン』の7人がオーディションに登場し、IDOLiSH7によるダンスパフォーマンス動画が公開されます。

バンダイナムコオンラインが提供する『 アイドリッシュセブン 』は、アイドルたちと共に成長していく姿を描いた重厚なストーリーや魅力的な楽曲で、長年にわたり多くのマネージャー（ファン）から愛され続けている作品です。

本日6月10日は、グループ「IDOLiSH7」の7人が作中で初めてオーディションに登場した特別な記念日です。 毎年この時期には公式からのお祝いやゲーム内の特別企画が展開されることが恒例となっており、楽しみにしているマネージャーの方も多いのではないでしょうか。 さらに、「Dance Practice project Choreo³」と題して、IDOLiSH7による『Boys & Girls』『Crz Love』『Resonant Pulses』の3曲のダンスパフォーマンス動画が公開されるというビッグサプライズも！

普段は見ることが難しいアイドルたちの緻密なフォーメーションや、それぞれの個性あふれるダンスの動きを細部までじっくりと堪能できる特別なコンテンツとなっています。 この待望のダンプラ動画公開に対し、SNS上では驚きと歓喜の声が多数。 楽曲ごとの振り付けの魅力や、推しメンバーの細やかなステップや仕草についての熱い考察が次々と投稿されるなど、記念日にふさわしい盛り上がりを見せています





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アイドリッシュセブン Idolish7 ダンスパフォーマンス オーディション 記念日

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