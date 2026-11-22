【アニメイトタイムズ】現在、各配信サイトにて全3話が配信中の新作アニメ『わたしの幸せな結婚』特別篇。本日11月22日の「いい夫婦の日」を記念した特別企画が発表されました。晴れて夫婦となった美世と清霞への「お祝いメッセージ」を募集するプレゼントキャンペーンをはじめ、2人のそ...

二人で紡ぐ、幸せの約束美世の母親・澄美の婚約者候補だった甘水直が率いる「異能心教」が引き起こした、国家の根本を揺るがす大事件。 多くの人を傷つけることとなったその争いは、美世が〝夢見の巫女〟として覚醒を果たしたことで収束を迎える。

そして、恐ろしい謀略のもとで一度は離れ離れになりながらも、互いを信じぬき、再び手を取り合うことが叶った美世と清霞。2人は、穏やかな暮らしを守るためにそれぞれの選択を果たすこととなった。

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「美世、お前は私の命だ。 私と、結婚してほしい」「はい、喜んで。 愛しています、清霞さん」〝冷酷無慈悲〟なエリート軍人の婚約を醜聞まじりに囃し立てる世間の声はわずらわしいが、待ち望んだ祝言の日が一日、また一日と近づいていた。 互いへの愛おしさは増し、ゆっくりと、されど深く、深く距離を縮めていく美世と清霞。

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だが、ある日、美世は葉月と参加した料理教室で小学校の同級生だった君緒と再会する。 君緒は「美世がより幸せになれるように」と〝おまじない〟をかけてくれるのだが......? 作品名わたしの幸せな結婚特別篇放送形態TVアニメシリーズわたしの幸せな結婚スケジュール2026年10月25日（日）～TOKYOMXほかにて話数全3話キャスト斎森美世：... 美世の母親・澄美の婚約者候補だった甘水 直が率いる「異能心教」が引き起こした、国家の根本を揺るがす大事件。 多くの人を傷つ