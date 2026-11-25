LEMORION氏およびHAGANEIRO氏は11月25日、『めっちゃカメレオン』にてアップデートを実施した。

個人開発者のLEMORION氏およびHAGANEIRO氏は11月25日、『めっちゃカメレオン』にてアップデートを実施した。 Ver.4.3.0では、『Dark Deception』とのコラボマップが追加。

また同アップデートでは、観戦モードや酔い止め設定も追加されている。 『めっちゃカメレオン』は、真っ白なキャラクターに色を塗ってマップに隠れる、お絵描きかくれんぼゲームである。 本作でプレイヤーは、かくれんぼに近いルールで対戦する。 いわゆる鬼にあたるハンターとなったプレイヤーは、マップを巡って隠れているプレイヤーを捜索。

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銃で撃ち、制限時間内に全員を見つけられればハンター側の勝利となる。 一方で、本作では隠れる側のプレイヤーが自分のキャラクターに好きに絵を描ける。 シンプルに物陰に隠れたり、大胆にオブジェクトに紛れたり、上手く色を塗って風景の中に溶け込んだりなど、ペイント機能を使ったお絵描きかくれんぼが繰り広げられるのだ。 本作はオンラインマルチプレイに対応。

シンプルなルール以外に、複数のゲームモードが用意されている。 なお同作は、個人開発者のLEMORION氏およびHAGANEIRO氏が開発。 Steamでの6月のリリース後、売上2000万本を突破するなど、大きく注目されてきた。2026年9月には、Nintendo Switch 2版も登場している。 アップデートVer.4.3.0では、本作に「酔い止め設定」が追加された。

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設定内のゲーム全般タブより「酔い止め設定」をオンにすると、ゲーム開始後に画面内へ四角い枠が表示されるようになる。 一般に3D酔いの対策方法の一つとして、画面内に動かない目印があると酔いづらくなるとされている。 酔い止め設定によってゲーム側で白い枠が表示されるようになることで、3D酔いしてしまうプレイヤーでも遊びやすくなっているのかもしれない。 これまでも酔いにくくなる調整や三人称視点の追加がおこなわれてきたが、今回更なる3対策が追加されたかたちだ。

またアップデート情報としては、観戦モードの追加や、若干のパフォーマンス改善なども実施された。 そのほか新公式マップ「モンキービジネス」も登場。 『Dark Deception』とのコラボマップとなっており、同作の猿などがマップ内に登場するようだ。