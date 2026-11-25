NHKは25日、Eテレ『みいつけた！』のエンディング曲に、スイちゃんとサボさんが初めて2人だけで歌う新曲「ちきゅうはおそらくまだまるい」が12月1日から登場すると発表した。

「ねぇスイちゃん」「なにサボさん」「さいきんたのしいことあった？ 」…と始まるこの歌。2人の何気ない会話が、そのまま歌になったような一曲となっている。 サボさんが「おしえてよ」と聞けば、スイちゃんは「やっぱりないしょ」。

思わずクスッとしてしまう2人らしい掛け合いが楽しめる。 タイトルの「ちきゅうはおそらくまだまるい」は、本来なら誰も疑わないはずの事実に、「おそらく」と「まだ」という言葉を添えた印象的なフレーズ。 その響きは、私たちが当たり前だと思っているものが、本当にいつまでも当たり前であり続けるのだろうかと、そっと問いかけているようにも聞こえる。

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世界ではさまざまなことが起きている今だからこそ、大切な人とことばを交わし、同じ空を見上げて笑い合える毎日が続いてほしい。2人の何気ないやり取りを通して、当たり前のように過ぎていく日々のかけがえのなさと、子どもたちが安心して笑顔でいられる平和な世界への願いをそっと歌う一曲となっている。 作詞を手がけたのは、連続テレビ小説『ばけばけ』や『みいつけた！ 』など、数々の作品を手がける脚本家・ふじきみつ彦氏。 作曲は、独自の音楽世界で幅広い世代を魅了するアーティスト・大橋トリオ。 大橋トリオが『みいつけた！ 』のために楽曲を書き下ろすのは、今回が初めて。