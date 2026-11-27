俳優の三倉茉奈（40）と三倉佳奈（40）が25日、それぞれのインスタグラムを更新。幼少期の貴重な写真を公開した。

三倉茉奈＆三倉佳奈 （写真は三倉佳奈インスタグラム ＠kana_mikura0223 より）2人は“マナカナ”の愛称で親しまれ、1996年放送のNHK連続テレビ小説『ふたりっ子』でブレイク。

投稿で茉奈は「今日は11/25『いいふたごの日』らしい」と書き出し、「いいふたご。 かは分からないけど、ふたごであることが、やっぱり今の自分を作ったんだなと感じることが多い最近」と心境を吐露。

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「昔から公私共に仲間であり時にライバルであり支え合える佳奈には、本当に感謝。 双子を産んでくれた母にも感謝」と、妹・佳奈や母への思いをつづり、「91.6.25」と日付の記された幼少期の姉妹ショットを添え「さて、どっちがどっちでしょう？w」と問いかけた。 また佳奈は「1枚目、どっちが私か分かりません... 笑」「2枚目は『ふたりっ子』の時の。30年前」とのコメントとともに、計5枚の写真をアップ。