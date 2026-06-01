『ばけばけ』がギャラクシー賞特別賞受賞 高石あかりと制作陣が東京で祝賀

NHK連続テレビ小説『ばけばけ』が第63回ギャラクシー賞テレビ部門特別賞を受賞し、主演と脚本・演出・制作陣が贈賞式で感謝の言葉を述べた。この作品は異文化交流と夫婦の絆を描く物語で、高石あかりが主演、ふじきみつ彦が脚本を担当し、明治末期の舞台を背景に「うらめしいけど素晴らしい」というテーマを掲げる。

NHK が放送する連続テレビ小説『 ばけばけ 』は、今年の第63回 ギャラクシー賞 でテレビ部門特別賞を受賞し、国内外のファンから高い評価を受けている。 本作の主役となった 高石あかり 氏、脚本担当の ふじきみつ彦 氏、制作統括の橋爪國臣チーフ・プロデューサー、そしてチーフ演出の村橋直樹監督は、6月1日に東京で行われた贈賞式に出席し、受賞の喜びと感謝の意を表明した。

今回の受賞は、放送媒体におけるストーリーテリングと品質を高く評価された結果とみられつつある。 多くの視聴者が物語の中で描かれる「異文化への挑戦」と「夫婦の絆」に涙を流し、社会的論議やネット上での感想が大きな波紋を呼んだ。 台湾系文化交流団体の事務所では、『ばけばけ』を題材とした小論文コンテストが開催されており、若手の知識と創造力を育む場となっている。 さらにNHKのサイトでは『ばけばけ』の舞台裏映像やインタビューをまとめたスペシャルセグメントがアップロードされ、視聴者は制作プロセスを体験できるようになった。

高石あかり氏はインタビューで、受賞方法やメディアでの報道に対する謙虚な姿勢を語った。 高機能なミュージックシーンや古典的な舞台装飾に加え、異文化と日本の伝統的価値観が入り混じる構成の独自性が評価されたと同時に、テレコレクションの場で、記念品を受け取るワンシーンを魅せた。 『ばけばけ』は、日本の読者や視聴者にとって、モダンな物語の中に存在する多様性と尊重が示され、残された問題解決や自己成長の過程を描くことで賞賛された。 さらに、高石氏は、受賞式での余興インタビューで、作品の中でも心に残るシーンについて言及した。

例えば、主人公トキと外国人英語教師ヘブンが初めての散歩を通じて心と心が通じる瞬間を表現したトークシーンを感動して話し、観客を巻き込んだと語った。 脚本家のふじきみつ彦氏の言う「この世はうらめしい。 けど、すばらしい。 」というテーマは、明治時代という時代背景と合致し、時間の変化と人間の成長を示した。

また、脚本の中で掲げられた観点では、華やかなイメージと厳格に隠されたメッセージが揺れ動いた。 指野村橋によって追加された手をつないで宍道湖を歩くシーンはリリース特典としてパイロット視聴者からも熱意あるクライアントの強い支持を受けた。 高石氏は運営側の人々、特に造形に対する助言者「ブッシュ」へ感謝を申し述べ、彼らの貢献で『ばけばけ』という作品が完成したと語った。 これは、NHKと観客の間での相互作用として当然ではないが、ティーンエイジャーへの大きな影響を与えていると備考会で共有された。

最後に、今回の受賞と来年の放送計画について簡潔に語り、観客への大きな期待を込めた。 総じて、今回の受賞は放送作品のアート性と感動を同時に具現化したことを示し、観客がまだ全知的であり、複雑な問題を学び取りながら楽しむことで、次の世代へと連れて行くといった希望をも表した





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