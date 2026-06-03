『にとべごはん世界一の給食をつくろう！！』発売記念 プレス限定試食会にスターシェフ集結

学校法人新渡燈文化学園と全日本・食学会が包括連携協定に基づき開催。書籍発売を記念し、世界トップクラスのシェフたちが開発した給食メニューの試食付きプレス発表会実施。参加予定シェフ10名がレシピ開発の想いを語る。

2026年7月4日、学校法人新渡戸文化学園と一般社団法人全日本・食学会は、書籍『にとべごはん世界一の給食をつくろう！！ 』の発売を記念し、プレス限定30社のみを対象とした特別企画として、1日限りのスペシャルメニューを提供する試食付きプレス発表会を開催する。

本イベントは、両者が2022年2月に締結した包括連携協定に基づき、全日本・食学会の全面協力によって実現するものである。 書籍は2023年5月1日に少年写真新聞社から発行され、世界一の給食を目指したレシピ開発の取り組みが紹介されている。 発表会では、学校法人新渡戸文化学園の東高円寺キャンパスに国内外の著名シェフが集結し、開発したレシピへの想いや学校給食の未来について語る予定である。

参加が予定されているシェフは、井上和豊（szechwan restaurant 陳）、柳原尚之（近茶流柳原料理教室）、林亮平（日本料理てのしま）、小澤善文（Wakiya）、高野竜一（鮨玉かがり／天ぷら玉衣）、シャンカール・ノグチ（インドアメリカン商会）、川上春樹（Casa di Camino）、野永喜三夫（日本橋ゆかり）、野村大輔（Shojin宗胡）、福田貴之（紀尾井町福田家）など、日本料理からインド料理、寿司、天ぷら、精进料理まで多岐にわたる。 イベントはプレス関係者のみを対象とし、実際にシェフたちが開発したスペシャルメニューを試食しながら、教育と食の融合について直接意見を交わす貴重な機会を提供する。

この取り組みは、学校給食の質的向上と食育の推進を目的としており、特に子どもたちの食事環境を世界水準に引き上げることを目指している。 書籍とイベントを通じて、料理人、教育者、メディアが一体となり、食の重要性を再認識する場となることが期待される





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