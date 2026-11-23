【アニメイトタイムズ】2026年10月7日より毎週水曜22：30〜 TOKYO MXほかにて放送中の、TVアニメ『探偵はもう、死んでいる。Season2』。11月25日（水）放送の第8話「月明りの夜に、君は誓う」より、先行場面カット＆あらすじ＆予告映像が公開されました。 関連記事 ...

2026年10月7日より毎週水曜22：30〜 TOKYO MXほかにて放送中の、TV アニメ 『探偵はもう、死んでいる。 Season2』。

「君、私の助手になってよ」巻き込まれ体質の少年・君塚君彦は、上空一万メートルを飛ぶ飛行機の中、《世界の敵》と戦う《名探偵》の少女・シエスタの助手となった。 それから二人は、三年にもわたって世界中を飛び回り、目も眩むような冒険劇を繰り広げ、そして激闘の果てに――死に別れた。 シエスタの死から一年。 一人生き残ってしまった君塚の元に、依頼人を名乗る少女・夏凪渚が現れる。

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彼女の依頼を受けて再び助手となった君塚は、やがて《名探偵》の死の真相に辿り着いた――。 しかし、その真相に触れて、君塚たちは知っていく。 完全無欠の名探偵が犯したミスを。 《名探偵》の遺志を継ぐことの真の意味を。

探偵はもう、死んでいる。 死の真相も明かされた。 でも、エピローグにはまだ早い。 作品名探偵はもう、死んでいる。

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Season2放送形態TVアニメシリーズ探偵はもう、死んでいる。 スケジュール2026年10月7日（水）～TOKYOMXほかキャスト君塚君彦：長井新シエスタ：宮下早紀夏凪渚：竹達彩奈斎川唯：高尾奏音シャーロット・有坂・アンダーソン：白砂沙帆加瀬風靡：渕上舞ヘル：花守ゆみりアリシア：長縄まりあコウモリ：松岡禎丞ノーチェス：宮下早紀ミア・ウィットロック：小宮山あかりスカーレット... 巻き込まれ体質の少年・君塚君彦は、上空一万メートルを飛ぶ飛行機の中、《世界の敵》と戦う《名探偵》の少女・シエスタの助手となった。

それから二人は、三年にもわたって世界中を飛び回り、目も眩むような冒険劇を繰り広げ、そして激闘の果てに――死に別れた。