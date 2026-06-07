『おそ松さん』10周年記念イベント開催 第4期は7月放送開始 櫻井孝宏らキャスト集結

TVアニメ『おそ松さん』の10周年を記念したスペシャルイベント「10th ANNIVERSARY OSOMATSUSAN SPECIAL 6DAYS 開幕祭」が東京・丸の内ピカデリーで開催された。第4期の放送概要や新グッズ情報などが発表され、主要キャスト陣が登壇して10周年を祝った。第4期は2025年7月8日から放送開始。

2025年6月6日、東京・丸の内ピカデリーにて開催されたTVアニメ『 おそ松さん 』 10周年 記念スペシャルイベント「10th ANNIVERSARY OSOMATSUSAN SPECIAL 6DAYS 開幕祭」の模様をレポート。2015年に放送を開始した本作は、 赤塚不二夫 の名作ギャグ漫画『 おそ松くん 』を原作に、大人になった6つ子たちの予測不能な日常を描き、 10周年 を迎えた今年、 第4期 が2025年7月8日から テレビ東京 系列6局ネットにて全13話で放送される。

イベントにはおそ松役の櫻井孝宏、カラ松役の中村悠一、チョロ松役の神谷浩史、一松役の福山潤、十四松役の小野大輔、トド松役の入野自由に加え、トト子役の遠藤綾、チビ太役の國立幸、デカパン役の上田燿司、ダヨーン役の飛田展男、ハタ坊役の斎藤桃子が登壇。 第4期オープニングテーマ『おそ松さんのボンバシェー！ 』に合わせた6つ子のパフォーマンスで開幕し、客席からの手拍子で会場の熱気が高まった。

上映後は第4期最終話『ザ・マツノテン』を振り返るトークが行われ、上位にランクインしたイヤミの楽曲『勝手にするざんす』について、チョロ松役の神谷浩史が「鈴村健一君はイヤミの声で歌えるのがすごい！ 」と絶賛。 さらに、企画を手掛けた『グッズ開発室』室長の入野自由は、DENHAMとのコラボレーションアイテムとしてデニム、トートバッグ、バンダナなどを紹介し、「形も素材も良い。 長く楽しめるアイテムです！

」と熱く語った。 イベントでは新情報も発表され、「おそ松さん総選挙」キャラクター部門1位を記念したカラ松写真集の公開が明らかになった。 第4期の放送開始に向け、10年分の笑いと愛を込めた作品のこれからに期待が高まる一幕となった





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