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『おそ松さん』人類クズ化計画！ 実写映画最新作、2026年公開決定

エンターテインメント News

『おそ松さん』人類クズ化計画！ 実写映画最新作、2026年公開決定
おそ松さん実写映画Aぇ! Group
📆6/12/2026 2:45 AM
📰animatetimes
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📊News: 37% · Publisher: 51%

大人気アニメ『おそ松さん』の実写映画最新作の制作が発表された。今回は6つ子役としてAぇ! groupのメンバーなど新キャストが集結。さらに前作でおそ松を演じた向井康二が「旧・おそ松」として登場するなど、パワーアップした世界観が展開する。

おそ松さん 』の 実写映画 最新作の制作が発表され、2026年6月12日の公開を予定している。 今回は6つ子役として、おそ松を末澤誠也、カラ松を正門良規、チョロ松を佐野晶哉、一松を小島健、十四松を草間リチャード敬太、トド松を西村拓哉が演じる。

さらにトト子役には渡邉美穂、イヤミ役には大貫勇輔、チビ太役にはなえなのなど、個性豊かなキャストが名を連ねた。 また、橋本にゃー役を野口衣織（=LOVE）、松野松造役を三宅弘城、松野松代役を木村多江、白金台博士役を船越英一郎、伊皿子坂教授役を千葉雄大、白金台サクラ役を宮内ひとみが務める。 さらに、シン・カラ松役に伊藤篤志（Boys be）、シン・チョロ松役に野田開仁、シン・一松役に渡邉大我、シン・十四松役に角紳太郎（Boys be）が加わり、カラ松ガール役には山下七海と和田雅成、本間一稀が決定。 豪華キャスト陣が集結した。

前作で6つ子を演じたSnow Manの向井康二は、今回は「旧・おそ松」として特别出演する。 向井は「オファーをいただいた時は本当に嬉しかったです。1日だけの撮影だったのですが懐かしい気持ちになりましたね」と心境を吐露。 体は感覚を覚えていて、すぐに役に入れたとしつつも、カツラだけは以前のものを愛していたため、ニューバージョンには違和感があったと笑いを交えて語った。

また、新キャストについては「みんな個性的だし、僕たちの時とはまた違う、より原作に近いおそ松さんに仕上がっていると思います」と太鼓判を押し、「僕らSnow Manも一緒に盛り上げたいと思っていますので、ぜひ劇場に足を運んでください！ 」とファンに呼びかけた。 本作の舞台は、20歳を過ぎても定職につかず、親の脛をかじるクズで童貞のクソニートである6つ子が、ある日を境に周囲の反応が一変し、クズぶりが称賛されるようになるという不思議な世界。 時代が6つ子に追いついたのか、かつての「おそ松さん」ワールドとは一線を画す、パワーアップした物語が展開される。

タイトルは『おそ松さん 人類クズ化計画！! !? 』と掲げられ、はたして世界はどうなってしまうのか。 新キャストと旧キャストが共演する実写映画に注目が集まる

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おそ松さん 実写映画 Aぇ! Group 向井康二 Snow Man

 

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